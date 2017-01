Retraite pour Louis van Gaal

0

AC

La fin de l'envol du Pélican.Licencié de Manchester United en mai dernier, Louis van Gaal était depuis sans club. Malgré des propositions alléchantes émises par des clubs asiatiques (les médias anglais vont jusqu'à évoquer un salaire annuel de onze millions de livres), le néerlandais a annoncé ce lundi prendre sa retraite d'entraineur dans les colonnes du quotidien bataveDiscret, l'ex coach mancunien a simplement dit qu'il mettait fin à son activité pour «L'entraineur néerlandais laisse derrière lui un palmarès pharaonique, qui comprend notamment une Ligue des champions et une Coupe de l'UEFA avec l' Ajax , deux Liga avec Barcelone, une Bundesliga avec le Bayern et une demi-finale de Coupe du monde avec la sélection hollandaise en 2014. Autant de clubs où il a laissé une trace indélébile grâce à sa science tactique, ses qualités de formateurs mais aussi à ses engueulades avec les stars à sa charge, son autoritarisme et son égo surdimensionné. Louis était aussi un maitre absolu de la punchline . Rien que pour ça, il va nous manquer.