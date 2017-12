Retraite pour Benoît Cheyrou

464

A legend calls timeThanks for everything, Benoît! Forever a Red : https://t.co/CrkFPBM9cK pic.twitter.com/vBiePlYOmE — Toronto FC (@torontofc) 21 décembre 2017

JB

Voilà une nouvelle qui pourrait arracher une petite larme aux supporters de l'OM.Après quasiment trois années passées de l'autre côté de l'Atlantique et un titre en MLS décroché avec Toronto ce mois-ci, le milieu Benoît Cheyrou va raccrocher les crampons. La fin d'une carrière honnête passée entre Lille Auxerre et Marseille , et marquée par la période dorée connue sur la Canebière au début des années 2010. L'ancien capitaine de l'AJ Auxerre , avec laquelle il a soulevé une Coupe de France (2005), n'avait pas rempilé au Canada Un autre temps.