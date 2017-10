Retraite en vue pour Pirlo

42

Monde de merde.Après Francesco Totti qui a quitté les terrains l'été dernier, il va falloir bientôt composer sans Andrea Pirlo Exilé à New York City depuis 2015, l'ex Maestro de la Juventus et du Milan a annoncé qu'il dirait stop en décembre, au terme de la saison de MLS disputée par son club, le New York City FC., a confié le joueur à laReste encore précisément à trouver quoi. Une chose est sûre, Pirlo a annoncé qu'il serait de retour dans la Botte sous peu, où il ne dirait apparemment pas non à une première expérience d'entraîneur : «Sans oublier de déguster un excellent chianti entre deux petites balles