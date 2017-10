Retrait de permis de conduire pour Jordan Lukaku

AG

Après le grand frère Lukaku pour tapage diurne , c'est au tour du petit Jordan de s'attirer les ennuis aux tribunaux.À bord de son Range Rover, Jordan Lukaku a été flashé au-dessus des 50 km/h autorisés à Saint-Nicolas, en mars dernier. Le défenseur de la Lazio est un habitué des délits, puisqu'il a déjà été pris pour d'autres excès de vitesse. Le tribunal de police a donc décidé d’avoir la main un peu plus lourde, puisque le jeune frère de Romelu est sanctionné d’un retrait de permis et d’une amende de 3 120 euros.L'ancien joueur d’ Ostende sera contraint de repasser ses examens pratique et théorique du permis de conduire avant de pouvoir remonter au volant de son bolide.Ce qui lui laissera encore moins le temps de jouer au football, lui qui cire déjà beaucoup le banc du club romain.