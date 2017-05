Retour de la Coupe intercontinentale en 2018 ?

0

AS

Nouveau casse-tête de calendrier au menu.La Coupe intercontinentale, créée en 1960 et disputée entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Copa Libertadores, pourrait faire son retour à partir de la saison prochaine. Le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez , a annoncé jeudi avoir trouvé un «» avec Aleksander Čeferin, son homologue de l'UEFA.Délaissée au profit de la Coupe du monde des clubs, la Coupe intercontinentale a été disputée et remportée pour la dernière fois par Porto en 2004. Une compétition à laquelle n'ont jamais pris part les clubs français puisque Marseille n'avait pas été autorisé à la disputer en 1993 à la suite de l'affaire VA-OM.Par ailleurs, une nouvelle compétition entre le vainqueur de l'Euro et celui de la Copa América pourrait également être organisée.À quand le retour de la Coupe Intertoto ?