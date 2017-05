Restrictions sur les transferts en Chine

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La fin de l'exode ?Lors du dernier mercato hivernal, la Chinese Super League a été le championnat le plus dépensier au monde avec 388 millions d'euros balancés sur le marché des transferts. La Fédération de football chinoise a donc décidé de répondre et va va imposer des règles contraignantes aux clubs afin de les inciter à former des joueurs chinois plutôt que de rechercher uniquement des résultats à court terme.Désormais, les clubs déficitaires qui dépensent une indemnité de transfert pour un joueur étranger devront verser une somme équivalente à un fonds gouvernemental destiné à la formation des jeunes footballeurs locaux. De plus, dès 2018, les clubs devront aligner sur le terrain autant de joueurs chinois de moins de vingt-trois ans que de joueurs étrangers. Deux contraintes de taille qui vont forcément avoir des répercussions sur le prochain marché des transferts.Les clubs européens vont devoir se trouver de nouveaux pigeons.