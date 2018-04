Répétition générale réussie pour Salzbourg avant d'affronter l'OM

17

FC Salzbourg (4-3-1-2) : Walke - Ulmer, Onguéné, Pongracic, Farkas (Lainer, 63e) - Yabo (Schlager, 81e), Samassekou, Mwepu - Wolf - Dabbur, Minamino (Hwang, 56e). Entraîneur : Marco Rose.



Rheindorf Altach (4-2-3-1) : Kobras (Lukse, 27e) - Schreiner, Netzer, Oum Gouet, Lienhart - Müller, Zech - Meilinger (Cheukoua, 86e), Nutz, Gebauer - Grbic (Ainer, 76e). Entraîneur : Klaus Schmidt.

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sous un soleil de plomb et avec un effectif largement remanié avant la demi-finale de Ligue Europa contre Marseille , le FC Salzbourg a assuré l’essentiel face à un très modeste Altach Sept minutes de jeu et déjà le premier « cocorico » retentit dans la Red Bull Arena. Jérôme Onguéné part à la limite du hors-jeu et saute plus haut que tout le monde pour reprendre un coup franc de Reinhold Yabo au point de penalty et assommer Kobras d’un coup de casque. Troisième but de la saison pour l’ancien Sochalien et une entame de match catastrophique pour les visiteurs qui voient leur gardien remplacé un quart d’heure plus tard en raison d’une blessure au mollet. Son remplaçant, l’international autrichien Andreas Lukse , tient la baraque pour son retour après un an d’absence et empêche Dabbur comme Minamoto d’aggraver la marque.On rentre à peine des vestiaires quand Andreas Lienhart commet une boulette en adressant une mauvaise passe en retrait à son gardien, chipée en vol par ce renard de Hannes Wolf , qui fait le break dans le but vide. Mais Altach a de la ressource et le prouve grâce à Marco Meilinger qui trompe Walke d’une puissante reprise de volée dans le grand rectangle. Pas depour le capitaine qui fêtait son 150match avec leset pas de but pour Munas Dabbur , meilleur buteur du championnat cette saison, avec dix-neuf pions inscrits. L’Israélien rate sa répétition générale, mais ne manque pas de se payer la tronche de Luske. Le gardien d’ Altach est obligé de terminer la rencontre avec le nez en sang, mais empêche son adversaire de tuer le match. Un sacrifice inutile hélas, puisque Ulmer sonne le glas des visiteurs d'une mine à l'entrée de la surface dans les dernières secondes du temps additionnel.Les Salzbourgeois l’emportent sereinement, mais sans briller. Rendez-vous est pris jeudi prochain face aux Marseillais, où leur onze de base devrait être au rendez-vous.