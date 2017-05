Rennes troue Montpellier à coup de berceuse

0

Stade Rennais 1-0 Montpellier Hérault SC

Y'a de l'ennui à volonté, viens donc faire un tour au Stade Rennais.Matmatah a beau être craché dans les enceintes du Roazhon Park avant le coup d'envoi, cette affiche opposant la troisième plus mauvaise attaque de Ligue 1 à la pire défense à l'extérieur n'a pas de quoi faire danser l'An-Dro. Pourtant, les premières minutes sont marquées par l'engagement et les semelles qui raclent les chevilles. La relation Gourcuff-Mubele montre ses promesses, mais le dernier vendange la première vraie alerte, seul face à Laurent Pionnier (15). La suite ? Au moins aussi intéressante qu'une étape du Giro sur du plat : le suspense reste entier, mais il faudra changer de braquet pour emballer la course. Rennes domine certes, mais les revendications du Roazhon Celtic Kop, qui a entamé ce dimanche une grève des encouragements, n'ont pas l'air de secouer les joueurs de Christian Gourcuff La partie s'accélère légèrement à l'heure de jeu (au moment de l'entrée de Romain Danzé, est-ce une coïncidence ?) : Elias Skhiri tente un coup du scorpion qui finit dans les tribunes (70) puis Firmin Mubele exécute un joli plongeon dans la surface (72). Mais le sort de la partie va se jouer sur la glissade de Daniel » Congré, dont profite Mubele avant d'aller tromper tranquillement Pionnier (80) avant d'aller fêter ça avec ce qui semble être sa petite fille dans les tribunes. Quelques minutes plus tard, Pionnier dégage dans les pieds de Giovanni Sio , mais l'Ivoirien refuse l'offrande. Trop de politesse.Par cette courte victoire, lesverrouillent un peu plus leur place dans le top 10, alors que Montpellier court toujours après ce petit point nécessaire pour garantir son maintien.