Rennes ridiculise l'OM

Cueillis à froid, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont sombré à domicile contre Rennes (1-3). Fébriles derrière, peu inspirés devant, les hommes de Rudi Garcia n'ont jamais semblé en mesure de retourner la situation. L'OM s'approche doucement, mais sûrement d'une crise automnale.

Une banderole qui accuse

Marseille se fait rompre l'Aymen

Marseille (4-3-3) : Mandanda – Sakaï (Sarr, 36e), Rami, Abdennour (Rolando, 71e), Évra - Sertic, Lopez (Zambo-Anguissa, 58e), Sanson - Thauvin, Germain, Payet (cap)



Rennes (4-4-2) : Koubek - Traoré, Gnagnon, Nyamsi, Baal - Bourigeaud, Prcić, André, Mubele - Sarr, Khazri (Maoussa, 61e)

Rien de tel qu'une trêve internationale pour se remettre d'une défaite 6-1 à Monaco . Le temps de se remettre au travail, de peaufiner le travail tactique, de laisser la recrue Aymen Abdennour faire connaissance avec son partenaire Adil Rami . Forcément, l'OM devait donc taper sur un Stade rennais dans le dur en ce début de saison et se remettre à l'endroit. Mais ça, c'était avant la Madjer de Wahib Khazri (2) et la frappe de mule de Benjamin Bourigeaud (10). Le troisième pion de Joris Gnagnon (69) et la réduction du score de Morgan Sanson (88) ne relèvent que de l'anecdote. Dans quatre jours, Marseille va se lancer dans l'aventure de la Ligue Europa en situation de crise.» La banderole est sévère, implacable. Elle traduit un ras-le-bol qui devient inquiétant pour la direction de l' Olympique de Marseille . Après l'humiliation de Monaco et la fin d'un mercato honnête, mais loin des premières promesses, les supporters de l'OM perdent patience. Surtout quand le match du rachat débute par un déboulé d' Ismaïla Sarr côté droit, qui dépose Abdennour avant de centrer en retrait pour une Madjer magistrale de Khazri.La frappe lointaine de Bourigeaud huit minutes plus tard est un peu comme la dernière goutte qui fait déborder le vase, et souligne l'anarchie dans la défense marseillaise, sans agressivité et brouillonne dans ses placements. La réaction phocéenne ? Il faut attendre la 34minute, et un coup franc rapidement joué par Dimitri Payet , pour que la défense rennaise soit déséquilibrée. Mais Valère Germain perd son duel devant Tom áš Koubek, lequel brille encore dix minutes plus tard sur une tête de Grégory Sertic . Deux occasions qui ne cachent pas un premier acte raté par les hommes de Rudi Garcia , encore en danger sur un coup franc de Bourigeaud (27).Le début de seconde période est proche de la photocopie de la première : Sarr prend à nouveau le large côté droit et dépose Abdennour, mais cette fois-ci, Patrice Évra compense sa perte de balle initiale en détournant le centre. Le niveau d'angoisse monte d'un cran cinq minutes plus tard quand Khazri trouve le poteau après s'être fait plaisir dans la défense marseillaise. Le Tunisien, tout juste débarqué de Sunderland , sort dix minutes plus tard après avoir envoyé une nouvelle reprise au-dessus, et fait très mal à l'OM. L'attaque phocéenne, en revanche, ne fait pas grand-chose à la défense bretonne, et quand Thauvin parvient à faire la différence, son centre ne trouve pas preneur (59). La soirée marseillaise n'aurait pas été complète sans le but de Gnagnon à la réception d'un coup franc au sol de Bourigeaud et la blessure aux ischios d'Abdennour sur l'action (69). Après Germain, repris par Gnagnon, et Thauvin, pas assez précis, Sanson parvient à atténuer la désillusion d'une frappe croisée après un service de Payet (88). Insuffisant cependant pour lever les doutes sur une équipe qui aurait pu en prendre un dernier si le penalty de Mubele n'avait pas terminé dans le décor (90+2) et va lancer sa campagne européenne contre Konyaspor jeudi la tête en vrac...