Rennes renverse Toulouse

Même Alban Lafont , monté trois fois sur corner dans le temps additionnel et tout près d’égaliser sur le dernier d’entre eux, n’aura donc pas réussi à sauver le TFC Avant Rennes , Toulouse n’avait concédé aucun tir cadré lors de ses deux derniers matchs. Et en voyant l’énorme raté de Khazri à la 9minute de jeu, les Rennais ont dû se dire que le sortilège du mage Debève allait continuer encore un peu. L’attaquant tunisien, servi par Bourigeaud et seul devant Lafont, a tout simplement tiré à côté… du ballon. Derrière, l’équation selon laquelle une grosse occasion manquée équivaut à un but concédé se vérifie encore quand le malheureux Gnagnon dévie dans son propre but un centre de Sanogo. Coupable de la perte de balle qui amène l’ouverture du score, Léa-Siliki fait amende honorable en égalisant avant la pause sur une passe de Khazri, l’autre accusé du jour.Léa-Siliki, qui préconisait « de la patience » en rentrant aux vestiaires, va pourtant s’empresser de relancer la machine en servant dès la 47minute Bourigeaud, auteur du deuxième but. Un plaidoyer convaincant, mais pas suffisamment au goût de l’arbitre, M.Jochem, puisque celui-ci expulse Léa-Siliki pour un coude à un quart d’heure du terme. Le TFC , qui sent depuis la veille le souffle de Troyes et Lille lui chatouiller les oreilles, domine une fin de match sous tension sans parvenir à inscrire le but de la délivrance.Verdict : une sixième place retrouvée pour Rennes , et une sacrée finale à venir pour les Toulousains, face à Lille : Koubek - Danzé, Gélin, Gnagnon, Bensebaini - André, Prcic - Bourigeaud, Léa-Siliki, Sarr - Khazri.: Sabri Lamouchi.Toulouse (4-3-3) : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé - Sangaré, Cahuzac, Imbula - Delort, Sanogo, Gradel.