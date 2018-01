Rennes-PSG diffusé sur l'appli Eurosport, la colère monte

322

AC

La polémique de trop.Si la diffusion de la Coupe de France sur Eurosport est déjà une belle claque donnée au foot populaire, la chaîne satellitaire a poussé le bouchon un peu trop loin cette fois-ci. En annonçant la programmation du match Rennes PSG de dimanche uniquement sur sonpayant, même pas inclus dans l'abonnement classique, la chaîne subit, depuis cette annonce, le courroux de l'ensemble des fans de foot qui claquent déjà plus d'une cinquantaine d'euros par mois pour suivre leur sport préféré.Et ce n'est pas l'offre spéciale mise en place par Eurosport, certes originale, qui va pousser les supporters à payer 10 euros pour seulement suivre une rencontre. Avec trois types de diffusion, l'une en langue bretonne, une autre par des «» comme Camille Lacour ou Claudia Tagbo et enfin une plus standard, l'idée n'est pas idiote, mais le prix devrait logiquement refroidir du monde.Mécontente du dispositif et du choix de la chaîne du groupe Discovery, la FFF négocierait en coulisses pour lui faire changer d'avis.Et c'est tout le football populaire qui l'en remercie.