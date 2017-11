Rennes prend Lamouch’

Pour succéder à Christian Gourcuff, pas dans les plans de son nouveau président Olivier Létang, le Stade rennais a opté pour Sabri Lamouchi. Ex-champion de France passé par l’Italie quand il était joueur, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a tout à prouver dans un club où tout reste à faire. De quelles armes dispose donc le nouveau coach breton pour mener à bien sa mission ?

La rigueur d'un fou, la douceur d'un agneau

Des considérations tactiques à (re)voir

» Voilà pour la présentation signée Olivier Létang en conférence de presse. Tout sourire, le président qui vient d’être catapulté à la tête du Stade rennais assume avec force son choix de remplacer, en ce vendredi 10 novembre, Christian Gourcuff par Sabri Lamouchi. Le nouveau projet breton – son projet – avait besoin d’un changement radical pour lancer le top départ. Et si son nouvel entraîneur – le moteur de ce projet – réussit aussi bien que Gourvennec à l’En Avant (une remontée en Ligue 1, une Coupe de France , un seizième de finale en Ligue Europa) ou que Blanc chez les Girondins (une Coupe de la Ligue, un titre de champion, un quart de finale en Ligue des champions), le nouveau patron du club pourra se targuer d’avoir débuté son règne par une bonne inspiration. Mais nous n’en sommes pas encore là.À ses côtés, donc, se tient un homme discret, au costume parfaitement taillé et au sourire avare. Son visage de footballeur est connu des anciennes générations, sa tête d’entraîneur beaucoup moins. Et pour cause : celui qui n’a même pas la chance d’avoir une photographie sur son profil Wikipedia ne compte que deux expériences sur un banc. À l’étranger et dans des coins du monde peu suivis médiatiquement, qui plus est. D’abord deux ans en tant que sélectionneur de la Côte d’Ivoire, entre 2012 et 2014, qu’il amène en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2013 et au premier tour du mondial brésilien. Puis trois petites années à El Jaish SC au Qatar , entre 2015 et aujourd’hui, où il remporte la Coupe Crown Prince en 2016. Curriculum vitae de technicien terminé.Alors, comment compte-t-il s’y prendre pour redonner aux Rouge et Noir la santé que leur ville mérite ? «, se souvient Bruno Irles , coéquipier de l’ancien milieu de terrain à Monaco de 1998 à 2000.» À cette rigueur extrême s’ajoute une certaine zénitude.L’ex-international (douze sélections avec les Bleus et réserviste lors de la Coupe du monde 1998) est en effet réputé pour garder son sang-froid et ne pas brusquer ses équipes par de phénoménales gueulantes. «, confirme Irles.Impossible de voir du Antonio Conte chez Sabri, donc, mais plutôt du Carlo Ancelotti (toutes proportions gardées, bien entendu).des exigences tactiques pour celui qui s'est engagé jusqu’en juin 2019 (plus une année en option) ? La réponse reste floue, ses passages en Afrique et au Qatar ne donnant que peu d’indications. «, s’est-il essayé lors de sa conférence de présentation.Mais encore ? «(...)» D’accord. Comme dit la citation bête et énervante, la seule vérité sera celle du terrain. Irles, lui, se montre optimiste : «» Les supporters rennais également.