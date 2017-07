Rennes met 17 millions sur Ismaïla Sarr

HL

Le Stade rennais va dépenser 17 millions d'euros pour le Messin Ismaïla Sarr. À la suite d'une décevante neuvième place la saison dernière, et le réarmement de concurrents comme Saint-Étienne ou Lille, François-Henri Pinault a décidé d'investir. Et l'homme d'affaires français n'a pas fait dans la demi-mesure : un contrat de quatre ans attend l'ailier de 19 ans qui passera sa visite médicale ce mercredi.Les dirigeants rennais ont donc assouvi toutes les volontés de Christian Gourcuff qui voulait absolument enrôler le Sénégalais pour animer son 4-4-2 légendaire. Cette sixième recrue du mercato estival breton devient le second transfert le plus cher de l'histoire du club derrière Severino Lucas, qui avait coûté 150 millions de francs en 2000 (soit plus de 21 millions d'euros).Mais cela ne devrait pas empêcher les coéquipiers de Romain Danzé de perdre en finale de la prochaine Coupe de la Ligue.