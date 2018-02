Rennes enfonce l'OL

Face à des Rennais réalistes, l'OL se sera de nouveau montré terriblement maladroit et inoffensif. De quoi engranger une nouvelle défaite (0-2). La troisième de suite. De quoi, surtout, voir le podium s'éloigner un peu plus...

Lyon surpris d'entrée

L'OL confirme son mal-être

Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Lopes - Mendy, Marcelo, Morel, Tete - Ndombele (Gouiri, 83e), Tousart (Aouar, 46e) - Cornet, Fekir (c), Traoré - Mariano (Depay, 46e). Entraîneur : Bruno Génésio



Rennes (4-2-3-1) : Koubek - Bensebaini, Gnagnon, Gelin, Traoré - Prcić, Léa-Siliki - Sarr, Khazri (c) (Amalfitano, 93e), Bourigeaud - Sakho (Mexer, 88e). Entraîneur : Sabri Lamouchi

Au soir de sa victoire face à Paris le 21 janvier dernier, gravée à jamais sur des mugs embarrassants, l'OL était deuxième de Ligue 1 avec 48 points. Trois journées plus tard, les Lyonnais ont toujours le même nombre de points, mais squattent désormais la quatrième place, à quatre longueurs du podium. La faute à une nouvelle défaite. La troisième de suite. Face à Rennes , cette fois. Et à domicile, qui plus est. Surprenant ? Pas tant que ça. L'OL confirme juste son incapacité à renouveler son jeu, à casser des lignes, à surprendre ses adversaires. Qu'il semble loin, maintenant, ce foutu podium.Le Groupama Stadium a triste mine avec ce virage nord fermé à la suite de la sanction de la LFP. Après cinq minutes de jeu, il tire carrément la gueule. Car il n'aura pas fallu plus de temps pour voir Marcelo se trouer et laisser Khazri venir crucifier Lopes. Bref, un début de rencontre idéal pour une équipe qui était dans l'obligation de s'imposer pour ne pas voir le podium lui échapper. Après ce but ? Bah pas grand-chose. Pour ne pas dire rien. Les Lyonnais contrôlent le ballon, le font tourner devant la surface rennaise et... c'est tout. Avec leur but d'avance, les Bretons se contentent logiquement de gérer le résultat, tandis que Lyon , comme toujours face à un bloc bas, se montrent totalement impuissant. Incapable de quoi que ce soit. Pour les occasions, il faudra donc repasser. Seul le froid, finalement, permet aux supporters présents de ne pas sombrer dans un sommeil profond.Lucide quant à la situation critique de ses garçons, Bruno Génésio procède à un double changement pendant la pause : Aouar et Memphis débarquent sur la pelouse pendant que Mariano et Tousart la quittent. Suffisant pour changer les choses ? Pas vraiment, non. Cornet se charge de le confirmer en n'attrapant pas le cadre face à une cage grande ouverte. Pour ne rien arranger, M. Delerue oublie de siffler un penalty flagrant pour l'OL. Ah, il y a des soirs comme ça... Les Rhodaniens continuent de dominer, les occasions se montrent plus franches, mais Depay puis Fekir ne parviennent pas à cadrer leurs tentatives. Le temps passe, les minutes défilent, mais les filets bretons ne tremblent toujours pas. Et, pour dire vrai, les joueurs rennais non plus. La domination lyonnaise continue de stagner dans l'inoffensif. Pire, le Stade rennais s'offre même le luxe de doubler la mise dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de Léa-Siliki. Rennes remonte donc à la huitième place pendant Lyon s'enfonce un peu plus dans la crise.