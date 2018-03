Rennes éloigne Bordeaux

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Sabaly, Koundé, Pablo, Poundjé - Meïté, Plasil, Lerager - Malcom, Laborde, Braithwaite. Entraîneur : Poyet.



Rennes (4-2-3-1) : Koubek - Danzé, Gélin, Gnagnon, Bensebaini - André, Prcić - Bourigeaud, Khazri, Sarr - Sakho. Entraîneur : Lamouchi.

La mauvaise série commence à devenir très longue.Après quatre journées sans victoire, Bordeaux a perdu à domicile contre le Stade Rennais, un concurrent direct pour la cinquième place de Ligue 1. Tristes à mourir sur le plan offensif, les Girondins, qui restent sur un but marqué en cinq matchs, n'ont pas réussi à déséquilibrer la défense adverse.Les visiteurs, eux, n'ont pas montré énormément de choses non plus. En témoigne l'absence de frappe cadrée à la mi-temps. Mais ils ont au moins su se montrer efficaces, Sarr inscrivant la première réalisation du match juste après la pause en profitant d'une erreur de Costil sur une frappe de Khazri repoussée par le poteau. En fin de partie, Gourcuff a imité l'attaquant après un une-deux avec Khazri pour parachever ce succès.Voilà donc les Bretons qui dépassent provisoirement Nantes , s'emparant de la cinquième place avec deux points d'avance. Relégué à huit unités, Bordeaux est désormais hors-course. Et c'est quasiment définitif.