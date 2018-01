Rennes dans le dernier carré

192

Rennes (4-2-3-1) : Diallo – Traoré, Gélin, Gnagnon, Bensebaini – Léa-Siliki, André – Bourigeaud, Mubele, Gourcuff – Khazri. Entraîneur : Lamouchi.



Toulouse (4-4-2) : Lafont – Yago, Diop, Jullien, Amian – Sangaré, Imbula, Somalia, Sylla – Gradel, Toivonen. Entraîneur : Dupraz.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade rennais a bien cru s'endormir avec de nombreux regrets ce mercredi soir.Mais, heureusement pour elle, la bande de Lamouchi possède dans ses rangs un certain Hunou. Remplaçant contre Toulouse en quarts de finale de Coupe de la Ligue, le joueur formé au club s'est offert un doublé en fin de partie. Deux buts pas particulièrement jolis, mais qui permettent à une équipe bretonne en réussite de rallier le dernier carré de la compétition. Cela aurait été vraiment bête de ne pas y être.Car avant le show d'Hunou, Rennes avait déjà mené à deux reprises face à un Toulouse maladroit. D'abord grâce à Yago, qui a marqué contre son camp après un cafouillage, puis par Bourigeaud juste avant la mi-temps sur une belle action collective menée par le dynamique Khazri. Côté toulousain, Sylla a égalisé une première fois à la suite d'un bon travail de Gradel, puis une seconde fois en deuxième période par Sanogo, seul devant le but vide. Conséquences d'une rencontre ouverte, et plutôt logique, tant le TFC a fait jeu égal avec son adversaire.Malheureusement pour Dupraz et les siens, Lamouchi a eu la bonne idée de faire entrer Hunou. La suite, c'est la qualif' des Rouge et Noir.