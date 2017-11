Rennes confirme face à Bordeaux

LG

Une petite crise et ça repart. Rennes a confirmé ce vendredi soir face à Bordeaux que la crise qui a égayé son mois d'octobre avait des vertus. Grâce à un but contre son camp de Jérémy Toulalan en début de match (1-0, 11), les Bretons ont obtenu leur troisième succès de suite en championnat et le quatrième toutes compétitions confondues. Et voilà Rennes qui se replace dans la première moitié de tableau pendant que les Girondins confirment leur mauvaise passe (1 point pris sur 12 possibles).Auteurs d’une première période entreprenante et pleine d’envie, les Rennais ont ouvert le score très tôt. Sur un coup franc excentré botté par Wahbi Khazri Jérémy Toulalan réalise une sublime tête plongeante dans les filets de son propre gardien, Benoît Costil , qui a honoré sa nomination en Bleu en oubliant de placer un défenseur girondin au premier poteau. Orpheline de tirs cadrés, la première période se contente de mettre en avant le manque d’inspiration offensif des Girondins et la maladresse du Breton Faitout Maouassa Le retour des vestiaires ne secoue pas plus que cela les Marine et Blanc, malgré la rentrée précoce des habituels titulaires François Kamano et Younousse Sankharé. Les Bordelais, toujours aussi imprécis, se contentent d’enchaîner les fautes, les passes ratées et les coups-francs hors cadre d’un Malcom fantômatique. De leurs côtés, les Rouge et Noir dégainent de belles combinaisons à un public en fête, sans toutefois se montrer précis. Rennes remonte provisoirement à la dixième place, alors que le club au scapulaire reste huitième.Et pendant ce temps-là, Nantes continue de régner sur le grand ouest.