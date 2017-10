Gourcuff et Ruello démis de leurs fonctions à Rennes

1

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grande purge chez les Rouge et Noir.Selon les informations de plusieurs médias, l'entraîneur Christian Gourcuff et le président René Ruello ont aujourd'hui été démis de leurs fonctions au Stade rennais. La décision ferait suite à la cinquième défaite en cinq journées, à Guingamp ce week-end (2-0), et aux propos tenus par Ruello à l'encontre de l'arbitre Frank Schneider, qu'il avait qualifié de «» et d’ «» .C'est l'ancien directeur sportif du PSG Olivier Létang , qui serait en pole pour s'installer au rôle de président. Quant à la place sur le banc, l'ancien coach de Southampton Claude Puel et Christophe Galtier seraient dans lapour succéder à l'ex-Lorientais.Qui a dit qu'on s'ennuyait au Stade rennais ?