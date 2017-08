René Krhin arrive également à Nantes

JB

On n'arrête plus papa Kita.Après les arrivées jeudi du milieu d' Ostende Yassine El Ghanassy et de l'attaquant de La Gantoise Kalifa Coulibaly , la Maison jaune continue son sprint sur le marché et devrait prochainement engager un autre homme. Cette fois, les dirigeants nantais sont allés creuser de l'autre coté des Pyrénées, à Grenade , pour dénicher un international slovène : le milieu défensif René Krhin Passé par l' Inter qu'il a quitté il y a deux ans, le joueur de 27 ans n'a disputé que douze rencontres la saison dernière avec Grenade , descendu en deuxième division à la fin de l'exercice. Le club du 44 négocie un prêt avec option d'achat, croit savoir Nantes non plus, on Krhin dégun.