René Houseman soigne son cancer grâce à la fédé argentine

La @afa acompaña a René Houseman en este difícil momento. #FuerzaLoco, ¡el fútbol argentino está con vos! pic.twitter.com/uovnDLvTmb — AFA (@afa) 28 octobre 2017

LG

Affaibli, René Houseman est aidé par l’AFA.La fédération argentine de football (AFA) a tenu à soutenir financièrement l’ancien vainqueur du Mondial 1978, René Houseman, annoncé victime d’un cancer de la langue. L’association nationale précise via un communiqué qu’elle «» au cancer de l’ancien ailier droit du CA Huracan.Un beau geste qui peut se comprendre par l’affection que portent les Argentins pour ce footballeur de poche (1m65), considéré comme l’un des meilleurs éléments offensifs de l'Histoire de l’, très rapide, dribbleur hors-pair et adroit des deux pieds.Celui qu'on surnommait égalementa remporté le championnat argentin avec le CA Huracan en 1973, avant de connaître des fortunes diverses à River Plate, à Colo Colo et à l’Independiente.