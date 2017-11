Rendez-leur Galtier !

Après la manita encaissée contre Lyon à domicile, les supporters stéphanois doivent presque regretter Christophe Galtier, leur ancien coach… Car Óscar García, celui qui l’a remplacé, enchaîne les mauvaises décisions et sème le doute.



Chauds bouillants, les fans de Geoffroy-Guichard étaient impatients. Et c’est un euphémisme. Quelques heures avant de faire appel à leurs cordes vocales au sein du Chaudron, ils imaginaient déjà le onze choisi par Óscar García. Florentin Pogba devait être aligné pour redonner un peu de confiance à la défense, Hernani serait préparé à la grosse bataille du milieu de terrain et Bryan Dabo , surtout, représenterait la caution courage de ce Saint-Étienne pas en forme, mais déterminé à l’idée de bien figurer devant le rival lyonnais.En fait, pas du tout. Rien de tout ça n’était finalement vrai. Aucun des trois joueurs cités, remplacés numériquement par Adama Mbengue , Ole Kristian Selnæs et Habib Maïga, ne faisaient partie de l’équipe-type. Hasard ou pas, les trois suppléants n’ont pas été au niveau. Pire : les supporters de l’ ASSE ont vu une équipe apathique, jamais dangereuse, hyper frileuse et incapable de montrer un quelconque caractère. Ce qui la fout mal, d’autant qu’on parle quand même d’un derby considéré par certains comme «» de la saison des Verts.Évidemment, tout le monde est coupable. Mais évidemment, c’est Óscar García qui va, en premier lieu, être pointé du doigt et s’en prendre plein la gueule. Logique : depuis quelques semaines, pas une seule de ses décisions n’est payante. Qu’on parle de choix tactiques ou de choix d’hommes, l’entraîneur ne semble absolument pas inspiré. Certes, le technicien passé par Barcelone ne dispose pas d’un effectif d’une qualité incroyable. Il a en plus la malchance d’avoir vu Romain Hamouma se blesser avant même le quart d’heure de jeu ce dimanche soir. Reste que se passer de Dabo, l’un de ses meilleurs éléments depuis le début de la saison, durant l’intégralité de la confrontation pose question. Observer une équipe, déjà menée 2-0 à la pause, encore plus pathétique lors de la seconde période aussi.Faire rentrer Pogba à la place de M’Bengue pour solidifier les cages du pauvre Stéphane Ruffier ? Pourquoi pas. Mais García aurait aussi pu demander davantage de concentration, de soumission aux consignes, de sang-froid et de réflexion à ses poulains, qui n’avaient visiblement que les chevilles de Nabil Fekir en ligne de mire. Cela aurait certainement pu empêcher l’expulsion de Léo Lacroix juste après le retour des vestiaires, et lafinalement concédée au bout d’un match gâché par des comportements laissant à désirer. «, assure Jocelyn Angloma en évoquant l’Espagnol, qu’il a côtoyé durant sa carrière de joueur à Valence.» À Sainté, c’est encore loin, très loin d’être le cas.Plus grave : en dehors des réactions extra-sportives et des fautes physiques qui se sont multipliées, les Verts se sont laissés rouler dessus par des ennemis qui n’en demandaient pas tant. À tel point que le Chaudron a eu honte de sa. Or, le boulot d’un entraîneur demeure encore de savoir motiver ses troupes. «, se rappelle Angloma.» Vraiment ? Il faudra alors le montrer vite, très vite. Car García n’échappera pas à la vérité établie qui dit qu’une équipe ressemble à celui qui la dirige. Il n’évitera pas non plus les comparaisons avec Christophe Galtier . Les supporters stéphanois ont peut-être fini par s’ennuyer avec le Français, mais ils n’ont jamais vécu un tel fiasco. Tout simplement parce que derrière les matchs nuls, il y avait un minimum de cœur. Lequel est en train de disparaître.