Renato Sanches « portait toute la misère du monde sur ses épaules »

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La vie de Renato Sanches est plus triste que la vôtre.Après une saison manquée avec le Bayern Munich , le milieu portugais de 20 ans a été prêté l'été dernier à Swansea , pour gagner du temps de jeu et de l'expérience. Un départ qui n'a pas plu au milieu de terrain portugais, comme l'explique l'ancien entraîneur des Paul Clement . «, "tu n'iras pas là-bas, il va t'arriver la même chose qu'ici et tu ne joueras pas" » , a révélé l'entraîneur anglais dans les colonnes duEt le Golden Boy 2016 est loin de briller avec le 17de Premier League, puisqu'il n'a disputé que douze matchs cette saison. Drôle de tremplin.