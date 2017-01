Renato Augusto fait la pub du championnat chinois

0

JD

C'est à se demander sur quel pied danser. Arrivé en Chine au mercato hivernal de 2016, Renato Augusto y a paraphé un contrat de 8 millions d'euros au Beijing Guoan. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien du Bayer Leverkusen s'est vite acclimaté à sa nouvelle destination.Le milieu défensif confie ainsi avoir fait le forcing pour convaincre ses compatriotes Oscar et Hulk de le rejoindre l'été suivant. Convaincant apparemment, tous deux ont signé un contrat au Shanghai SIPG. «, poursuit-il.Pour le Brésilien, la capitale chinoise ne compte que deux points faibles : le smog et la cuisine chinoise. «On a compris, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.