Remy Billard, le Forrest Gump rémois

À quatre-vingt-sept ans, Remy Billard n’est pas le plus vieil abonné du Stade de Reims, devancé par une Colette de quatre-vingt-douze printemps. Mais il s’en fout, et nous aussi, parce que c’est de loin le plus charismatique. Retraité dans son petit patelin de sept cents habitants, il a connu le foot avant guerre, la capitulation allemande, le Grand Reims, les vestiaires de l’Euro 84, la DH et la renaissance de Reims. Portrait d'un papy qui pétille.

Un précurseur des dép' en J9

Pigeons, Platini et faireparts de décès

Premier abonnement payé à 82 ans

Par Adrien Hémard

La première fois, ça ne s’oublie pas. Sauf pour Remy, qui a complètement zappé son premier match à Auguste-Delaune, un soir de 1938. À l’époque, le Stade de Reims vient de fusionner avec le Sporting et végète en deuxième division. Agé de huit ans, Remy découvre un lieu qu'il ne quittera plus. «» Adolescent, il quitte sa campagne pour l’internat d’un lycée à Reims , où il assiste à la première capitulation allemande, le 7 mai 1945. Trop occupé à observer Roosevelt, Churchill et les Allemands, il en oublie ses devoirs. Verdict : deux heures de colle. Mais le véritable événement pour Remy, c’est le dimanche, quand le Stade de Reims joue à Delaune. «Un âge d’or vite révolu, mais sa carrière de supporter prend un tournant lorsqu’il devient camionneur. Au volant d’une Citröen B14 normande, il se rend sur la place de son village avant chaque match : «» . Un précurseur des dép en J9. Remy et ses troupes attendaient ensuite le début du match synonyme d’ouverture des portes, quand ils ne forçaient pas les grilles : «Dès lors, il ne rate plus aucun match et assiste à l’éclosion du Grand Reims : «» Personne sauf le Real Madrid , qui bat les Rémois deux fois en finale de coupe des champions en 1956 et 1959. «. » Des années dorées avec des joueurs mythiques qui font briller les yeux du vieil homme. Mais Remy, tireur d’élite lors de son service militaire, est aussi un patriote. Alors l’Euro 84 à domicile devient vite une priorité.Camionneur de métier, éleveur de pigeons à la maison : Remy combine souvent les deux. Parfois, il conduit même les volatiles en camion jusque Barcelone. «» , prévient-il. Un passe temps lucratif, puisqu’à l’époque, les grands matchs du Parc des Princes sont précédés d’un lâché de colombes. Le supporter inconditionnel du Stade de Reims se retrouve ainsi à des rencontres de rugby. «» . En 1984, c’est l’Euro qui s’invite au Parc. Une occasion à ne pas louper pour Remy et ses pigeons. Grâce à son lâché de colombes en ouverture du tournoi, il assiste en première loge au match inaugural France Danemark . «» Avant la victoire, Remy a surtout fêté le premier but des Bleus avec eux sur le terrain, en tapant la cuisse de Platoche. Un striker ? Non, il profitait juste de son badge de lâcheur de pigeons pour squatter le bord de la pelouse. Ce soir là, il rend même fou de jalousie les journalistes qui voient cet inconnu au bob vert s’incruster dans les coursives et le vestiaire. Avant de passer la nuit au Parc des Princes, dans son fameux camion. «» . Mieux que celui de la finale, qu’il a vécu sur une aire d’autoroute. Trente-trois ans plus tard, il conserve précieusement le numéro d’qui contient les preuves photographiques.Mais Remy n’a jamais lâché les Rouge & Blanc. Après un lent déclin, et malgré le sursaut des années 1970 avec Carlos Bianchi et Delio Onnis, Reims dépose le bilan en 1992. Retour en DH, mais toujours avec le soutien du Billard. «» . Alors que le Stade se reconstruit petit à petit, il entame lui aussi une nouvelle vie. En 1999, après son divorce, son amour de jeunesse le retrouve grâce aux faireparts de décès de ses parents. Avec une nouvelle maison plus proche de Reims, Remy profite des dernières vraies années de football champagne, au sens propre : «. » Il fait alors la connaissance du père du nouvel intendant du club, qui lui offre des cartes d’abonnements. À l’occasion, il discute avec les illustres Rémois de sa génération. «"ce ne sont plus des footballeurs mais des banquiers !" »» Pas rancunier, il enchaine : «» .Doucement, Reims retrouve son rang et son statut professionnel. En 2012, après trente-trois ans d'absence, les Rémois montent en Ligue 1 au terme d’une saison exceptionnelle, «» Mouais. Pas de pot, l’intendant quitte le club et, à 82 ans, Remy doit payer pour la première fois son abonnement. Problème : les quatre-vingt-dix-sept marches de la tribune Méano empêchent l’octogénaire de conserver sa place. Il la refile donc à son voisin Michel, et s’en offre une en tribune d’honneur, la seule avec ascenseur. Depuis, les deux papys se rendent à chaque match en 307. Au volant, Remy avalent les trente kilomètres qui le séparent de Delaune tranquillement, alors qu’il a du mal à marcher. En 1997, il avait fait mieux : sa commune se rendait en bus à Rendel, en Allemagne. À 67 ans, lui avait préféré le vélo pour parcourir les 688 kilomètres. Sur place, ses compatriotes l’ont jugé trop vieux pour jouer contre les Allemands qui, eux, l’ont intégré à leur équipe. Les Français ont perdu, sur un but de Remy. Du Billard.