Rémi Garde sourit, Vieira et Ibra font la moue

▪️ 3 assists▪️ 1 goal▪️ 100th MLS appearanceHave a day, Piatti! ? pic.twitter.com/C80ncZ9SeG — Major League Soccer (@MLS) 5 mai 2018

JR

Après quatre défaites consécutives en championnat, l'Olympique Montréalais a renoué avec la victoire, samedi soir, face à New England Revolution (4-2). L'équipe canadienne, entraînée par Rémi Garde et au staff technique à l'accent très lyonnais, a pu compter sur un excellent Ignacio Piatti, auteur d'un but et de trois passes décisives, pour sa centième apparition sous le maillot de l'Impact.En revanche, Patrick Vieira , l'autre entraîneur français présent en MLS, a lui déchanté. Son New York City FC s'est lourdement incliné lors du derby new-yorkais face aux Red Bulls (4-0), un deuxième revers de suite à l'extérieur, après avoir déjà chuté à Portland (3-0) deux semaines auparavant. À noter que le NYCFC était déjà mené 2-0 au bout de seulement quatre minutes de jeu.À l'Ouest, enfin, le Los Angeles Galaxy de Zlatan Ibrahimović a chuté pour la troisième fois consécutive, cette fois-ci sur la pelouse de Houston (3-2). Les Californiens sont pourtant revenus deux fois au score, avant d'encaisser un but à la dernière minute du temps réglementaire.pour le Suédois.