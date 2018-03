Reims tranquille contre Lens

Reims (4-3-3) : Mendy – Métanire, Jeanvier, Abdelhamid, Bouhours – Chavalerin, Ndom, Mbemba – Oudin, Chavarria, Diego. Entraîneur : Guion.



Lens (4-3-3) : Vachoux – Dja Djédjé, Duverne, Cvetinović, Duplus – Diarra, Chantôme, Gersbach – Fortuné, Cristian, Marković. Entraîneur : Sikora.

Le RC Lens ne s'était plus incliné à Reims depuis 28 ans ?C'est désormais de l'histoire ancienne. Car lors de la trentième journée, le leader de Ligue 2 a battu sans trop de difficultés le Racing, grâce à un Diego de gala. Après une occasion partout et l'ouverture du score de Chavarria sur un centre de Chavalerin, le Brésilien s'est amusé à maltraiter son adversaire durant toute la première période. Laquelle s'est achevée par un but contre son camp de Dja Djédjé suite à une tête d'Oudin.Au retour des vestiaires, les visiteurs se sont rebellés, réduisant la marque par un tir croisé du gauche signé Zoubir. Puis en touchant l'équerre de Mendy par Diarra. Les situations dangereuses se sont alors multipliées de part et d'autres. Finalement, c'est Diego qui a clôturé le spectacle avec un petit piqué trompant Vachoux. Comme un symbole.Ce succès donne quatorze points d'avance aux locaux en tête du championnat. Quant à Lens , la zone rouge reste trois unités. Méfiance...