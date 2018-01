Reims s'envole, Nîmes craque face à Lens

259

Alors qu'on s'est régalé à Brest , où l' AC Ajaccio a déroulé dès la première période avant de se faire très peur (2-3), Reims a confirmé son ambition de titre en allant s'imposer facilement à Orléans (0-2), gâchant par là même le retour d' Anthony Le Tallec Dans le même temps, Nîmes a manqué l'occasion de bétonner sa place de dauphin à cause d'un dommageable but contre son camp de Fethi Harek contre Lens (0-1). En attendant de recruter une potentielle doublure à Mohamed Yattara Auxerre a failli y passer de nouveau, mais arrache un point face au Havre (1-1). Et alors que le Paris FC est la seule équipe de la soirée à s'imposer à domicile (2-0), les hommes de Fabien Mercadal comptent 37 points au classement, comme Ajaccio et Nîmes . Qui a dit qu'on s'ennuyait dans l'antichambre ?