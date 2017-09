Reims s'arrache pour vaincre Clermont

1

Bah c'est le Stade. Toujours leaders malgré les victoires de leurs trois premiers poursuivants vendredi, les Rémois ont repris quatre points d'avance en attendant le match de Lorient au Havre, lundi. La faute au gros coup de boule de Julian Jeanvier envoyé dans les filets de Bernardoni, sur un corner de Diego peu avant l'heure de jeu. Une certaine idée de l'efficacité, puisqu'il ne s'agit que de la deuxième tentative cadrée de Reims , qui se montrait néanmoins de plus en plus pressant après une bonne entame clermontoise. Preuve de cette entrée en matière presque réussie ? Avant les dix dernières minutes, la seule frappe cadrée des ex de Corinne Diacre datait de la troisième minute et d'une tête d'un Doré pas verni.Dans une fin de rencontre sportive, après le deuxième but refusé pour Reims (le premier sur un hors-jeu d'Anatole, le second de Diego sur une faute de Da Cruz) et les quatre changements en six minutes, Dugimont voit d'abord sa tentative sortie sur la ligne par Métanire, avant que Kamara ne s'offre une chevauchée fantastique qui termine sur l'équerre. Mais ce n'est pas encore le clou du spectacle. Car, à deux minutes de la fin du temps additionnel, Clermont se paie une triple occasion complètement folle avec Ajorque et Dugimont, mais successivement sortie par tout ce que le corps peut compter de parties légales au football.Certains diront chance du champion. Les autres répondront soliditéGuion.