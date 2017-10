Reims refroidit Lens

Un début de match raté, une fin de match de folie et une défaite au bout du compte. Les Lensois ont livré cet après-midi face à Reims une rencontre fidèle à leur début de saison.

Lens (4-2-3-1) : Douchez - Duplus, Duverne, Dankler, Hafez - Bellegarde, Diarra - Marković, Gérard (Lopez 45e), Zoubir(Maazou 78e) - Fortuné

Reims (4-4-2) : Mendy - Métanire, Jeanvier, Abdelhamid, Koné - Da Cruz, Chavalerin, Chavarría (Kamara 76e), Diego - Siebatcheu - Kyei (Anatole 62e)

Mal rentrés dans leur match, les Lensois se font punir dès la deuxième minute par Diego Rigonato, qui envoie une mine dans la lucarne de Douchez. Leaders de Ligue 2, les Rémois mènent et n'ont plus qu'à s'installer en défense pour réduire à néant les quelques tentatives nordistes. Marković voit d'abord sa frappe peu convaincante bien captée par Edouard Mendy (21), qui se remet au boulot avant la pause en s'occupant d'une tentative de Souleymane Diarra (43).Les entames de période ne sont décidément pas la tasse de thé des Lensois. Moins d’une minute après le retour sur la pelouse, Diego Rigonato rate de peu le but du break. Sa frappe vient s’échouer sur le latéral droit lensois Frédéric Duplus. Plus à l'aise, malgré des problèmes dans les déplacements et des soucis techniques, les hommes d'Éric Sikora se montrent plus dangereux au fil des minutes. Jusqu'à camper dans les vingt-cinq derniers mètres adverses à dix minutes de la fin. Mais sur chaque tentative de Maazou, Diarra ou encore Marković, Edouard Mendy se trouve sur le chemin des cages. Lens retombe dans ses travers (18), tandis que Reims est un leader qui compte quatre points d'avance sur ses premiers poursuivants.