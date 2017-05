Reims peut s'en vouloir, le Red Star au fond du seau

2

Reims 1-1 Strasbourg

Red Star 0-3 Gazélec Ajaccio

Le stade Auguste-Delaune est prêt à exulter dans le temps additionnel. Grejohn Kyei s’élance alors pour tirer ce qui peut être le penalty de la victoire. Mais le sort en a décidé autrement et l’attaquant rémois voit sa frappe heurter la barre transversale d’ Alexandre Oukidja . Le score reste inchangé (1-1) et Reims rate une nouvelle occasion de monter sur le podium.C’est un duel d’anciens coachs de Ligue 1, désireux de regoûter aux plaisirs de l’élite la saison prochaine, qui se déroule ce samedi après-midi. Michel Der Zakarian et Thierry Laurey se font face dans leur zone technique respective pour prendre une option sur la montée. Ce sont les joueurs du premier qui se font remarquer dès la huitième minute de jeu, moment que choisit Rémi Oudin pour ouvrir alors le score sur corner. La réplique strasbourgeoise intervient moins d’un quart d’heure plus tard, sur corner également. Felipe Saad , buteur sur le coup, ne peut s’empêcher de verser des larmes et rendre hommage à Amel Bent. Revigorés par cette égalisation, les Alsaciens poussent pendant une dizaine de minutes, avant que le rythme ne finisse par retomber. La pause fait du bien aux vingt-deux joueurs, qui reviennent sur le pré avec l’envie d’avoir envie, prouvant au passage qu'ils apprécient aussi le répertoire de Johnny Hallyday. D’un côté comme de l’autre, les gardiens veillent au grain, jusqu’à cette 93minute qui pourrait peser lourd dans six journées.La crise couvait du côté du Red Star avant la réception du Gazélec . Après le passage et la victoire des Ajacciens au stade Jean-Bouin, elle risque d’éclater.Les Corses ne sont pas venus sur le continent pour rigoler. Bien entrés dans leur match, les hommes de Jean-Luc Vannuchi mettent rapidement la pression aux joueurs de l’Étoile rouge. Cette attitude volontaire est récompensée dès la 25minute. Aidé par l’arbitre qui contre une action du Red Star Robert Maah ouvre le score pour son équipe. Les Audoniens tentent mollement de répliquer. Seul au point de penalty, Abdoulaye Sané a la balle d’égalisation, mais à l’image de son équipe, le Sénégalais n’est pas dans son assiette et voit sa frappe s’envoler bien au-dessus du but adverse (41). L’immanquable vient d’être manqué. Les occasions des Vert et Blanc se rapprochent petit à petit des cages de Steeve Elana , mais elles ne parviennent pas à s’y glisser. À l’inverse, les Corses poussent pour mettre le but du KO. David Ducourtioux s'y colle d’une frappe surpuissante qui crucifie Geoffrey Lembet . Les hommes de Claude Robin sont alors au bord du précipice. Précipice dans lequel Sekou Cissé les plongent à trois minutes de la fin du temps réglementaire.Avec cette cinquième défaite d'affilée, le Red Star a un bon pied en National.