Reims et Brest se neutralisent

Un nul qui arrange finalement tout le monde.Ce lundi soir, Reims recevait Brest pour le compte de la 27journée de Ligue 2. Et ce sont les visiteurs qui entament le match de la meilleure des manières, en ouvrant le score dès le premier quart d'heure de jeu. À la 15minute, Cristian Battochio transforme son penalty pour permettre aux Brestois de prendre les devants. Mais au retour des vestiaires, Pablo Chavarría calme tout le monde dès la 49minute en suivant bien après la frappe de Kankava pour pousser le ballon au fond des filets. 1-1, le score ne bougera plus. Peut-être parce que tout le monde s'en contente.Avec ce point, Brest conforte sa première place en prenant six points d'avance sur Lens , tandis que Reims revient à égalité avec les Nordistes.