Reims confirme, Nîmes sur le podium

Une histoire de barre. Après un gros quart d'heure de bagarre, le jeune Nancéien Amine Bassi s'ouvre le chemin du but, mais sa frappe excentrée ne fait que caresser le haut de la transversale (19). De l'autre côté du terrain, Theoson- Jordan Siebatcheu montre que Reims sait arrondir les angles : sa première frappe tape la barre, mais lui revient dans les pieds et n'a plus qu'à transpercer une forêt de défenseurs pris au piège. La réussite a choisi son camp. Quelques minutes plus tard, Modou Diagne fait dérailler de la main la bicyclette de Grejohn Kyei . L'attaquant rémois récupérera lui-même son dû sur le penalty. En seconde période, Nancy n'arrivera pas à sortir la tête de l'eau et coule définitivement sur un coup de boule de Da Cruz trouvé par Diego sur corner. Le champagne peut rester au frais, Reims est toujours bien installé en tête de la Ligue 2.Après une victoire de prestige face à Nantes en coupe dans la semaine, Tours espérait enclencher une nouvelle dynamique en Bretagne. Mais la lanterne rouge n'a pu que faire bonne figure pendant 50 minutes en contenant la large domination lorientaise. Mais à force de reculer, l'attaquant Maki Tall s'est retrouvé à dégainer des tacles au milieu de terrain. Celui sur Conté sera celui de trop. Et à onze contre dix, les Merlus se sont montrés plus frétillants. Gaël Danic ouvre le score en deux temps et Denis Bouanga laisse d'un plat du pied son ancien club bloqué à deux points. À ce rythme, la Coupe de Ligue sera bientôt le seul objectif de la saison pour les hommes de Sébastien Gondouin On joue la quatrième minute d'un temps additionnel qui ne devait durer que trois. Le moment choisi par Ajaccio pour arracher un penalty. Les Corses reviennent avec un point miraculeux de Clermont qui tenait jusque-ici une solide victoire, grâce à une jolie frappe croisée de Pereira Lage depuis l'extérieur de la surface. L' ACA reste deuxième au classement grâce à ces heures sup' plutôt bien payées.L'armada offensive nîmoise était de sortie à Valenciennes . Et la meilleure attaque de Ligue 2 n'a pas mis longtemps à faire des dégâts. D'une espèce de madjer inversée, Umut Bozok décale parfaitement Rachid Alioui sur l'ouverture du score. Pour la première de Réginald Ray au Hainaut, les Nordistes ne se débinent pas, Mothiba devançant Baptiste Valette sur un centre de l'inoxydable Roudet, et reprennent le contrôle de la situation. Pas de quoi refroidir les Crocodiles. Rachid Alioui expédie un magnifique ciseau sur la barre d'un Damien Perquis qui fait de la résistance. Mais le gardien valenciennois devra s'incliner sur le coup franc de Savanier dans les dernières minutes de la rencontre. Avec détermination, les Gardois retrouvent le podium.