Reginald Ray, nouvel entraîneur du Sporting Bastia

Reginald Ray di ritornu ! Le technicien passé par le @parisfc est le nouvel entraîneur du Sporting ! 📋🖋 https://t.co/iywHSCqPz9 pic.twitter.com/HdDTO41YLb — SC Bastia (@SCBastia) 27 juin 2017

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Déjà, il y a ce nom, qui le prédisposerait plus à prendre place sur un banc niçois que bastiais. Pourtant, Reginald Ray est bel et bien le nouveau coach du Sporting Après être allés chercher l'ancien du Red Star Rui Almeida , les dirigeants corses ont recruté un entraîneur qui officiait sur le banc du Paris FC , la saison dernière, en National. Malgré une première partie de saison ratée, les Parisiens avaient accroché la troisième place à l'arrache avant de s'incliner en barrages contre l'US Orléans . Mais Reginald Ray connaît bien la maison, il était dans le staff de Frédéric Hantz au SCB entre 2010 et 2014.Reste à savoir dans quelle division évoluera le Sporting en 2017-18, puisque la DNCG a provisoirement rétrogradé le club corse de Ligue 2 en National 1. Bastia attend désormais que son appel soit examiné.