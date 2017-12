Redouanne Harjane : « J'allais à Saint-Symphorien pour les saucisses blanches »

À l'affiche de M, le premier long métrage de Sara Forestier, Redouanne Harjane crève l'écran dans la peau de Mo. Un rôle dramatique parfait pour l'humoriste qui aime créer le malaise sur scène, avec son spectacle absurde et provocateur. Adolescent, le Messin était celui qu'on n'appelait pas pour jouer au foot. Mais il adorait aller au stade se goinfrer à la buvette. Entretien Coup de tête et FC Metz, autour d'un verre de Jack Daniel's.

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Bien sûr. Cyrille Pouget et Robert Pirès. J'ai d'autres références, pas forcément à la même époque, comme Kastendeuch ou Ribéry. Mais au-delà des joueurs emblématiques ou de ceux qui ont pu transformer l’essai en passant ensuite dans un autre club, pour moi, le foot, et à Metz, c'est un vecteur social très important.Regarde les Stéphanois, la rivalité qu’ils peuvent avoir avec l’équipe voisine, Lyon. C’est la même région, mais les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, ils expriment leur lutte ou leur désarroi à travers le football. En face du Paris Saint-Germain, il y a le Red Star : deux visions de la société, une équipe plus emblématique et une autre avec plus d’argent.Très très tôt. Déjà, mon oncle est médecin, il est impliqué dans le sport. En parallèle, il nous emmenait au stade. Mon premier match ? Je ne me souviens plus de l’adversaire ou de la saison, mais je me souviens que j’y allais beaucoup plus pour les saucisses blanches, les pintes de bière et les Coca. Une fois, je me suis endormi sur les genoux de mon oncle. Je devais avoir 10-12 ans. C’était l’hiver. Une période où le foot à Metz avait de l’aura. Mon grand frère, en revanche, est beaucoup plus investi dans le foot. C’était un GraoullyT’es fou ! Je mangeais pendant le match. Comme je te dis, j’allais au stade pour graillave. Mon oncle est médecin : c’était impossible de manger mal à la maison. Tu dois manger des carottes, plein de légumes, donc moi, j’avais capté que le bon moyen de manger de la merde, c’était d’aller au match.Bah, il est très brut. Le stade, il est foutu comme ça, t’as la patinoire-là, le, ici. La politique de la ville, c’était de prolonger les habitations dans le coin, il y avait une vie sociale, et ceux qui rentraient à la maison pouvaient voir le match de chez eux ! C’est drôle, parce que tout le monde galérait pour se garer, et t’as des mecs qui regardaient le match au balcon. Ensuite, ils ont agrandi le stade, mais c’était juste pour empêcher les gens qui vivaient là de regarder le match de chez eux.Bien sûr. C'était fou. Même, il y a encore un an ou deux, il y avait de l’engouement. Metz, c’est une ville qui est trois fois millénaire, c’est la deuxième plus vieille ville de France, après Marseille, ce qui donne à la ville un devoir envers elle-même. Tu connais la devise de Metz ? Celui qui fait la paix dedans, fait la paix dehors. Et pour moi, l’identité du FC Metz, c’est ça. Il faut être apaisé en interne pour avoir une équipe forte et gravir les échelons. C’est toujours dans le cœur des gens. Metz, c’est une région ouvrière, et dans la ville, tu as de tout. Le foot permet d’unir toutes ces différences sociales.Mon frère, à 37 ans, il fait encore des déplacements.Grâce à lui, j’ai appris que le foot était un engagement politique. Une façon de prendre la ville. De la même façon que parfois, les politiques nous endorment avec le football, comme les Romains avec les jeux. Le foot, c’est une manière de déchiffrer ce qui se passe socialement. Je me sens plus concerné aujourd’hui. J’ai l’impression qu’on voit tous la même chose, mais qu’on fait semblant de ne pas regarder. Les joueurs, ils appartiennent à des banques aujourd’hui. 10% d’un doigt appartient à telle banque, 15% de l’avant-bras appartient à telle banque...Parce que je grandis. Je me rends compte que le foot, ce n’est pas que du pain et des jeux. C’est aussi un discours politique. Au-delà de la fierté qu’on peut avoir à défendre le blason de sa ville, cela reste une manière de dire : «Ouais, c’est fort probable. On est le fruit de son environnement. C’est la ville de Koltès, de Verlaine. C’est une ville riche en littérature, en poésie, il s’y est passé des choses. On se nourrit de tout ça.Peut-être. Tu sais, quand étant petit, tu vois tout le monde faire des choses, mais tu ne te sens pas de faire comme eux, tu t’exclus, quelque part. Je ne jouais pas au foot dans la cour de récré. Je trouvais ça primaire. Je me disais : «Des fois, je me barrais. Je passais à la boulangerie, j’allais sur les bords de la Moselle, me poser avec des pêcheurs. Qu’est-ce que je faisais ? Je sais pas, j’entamais ma vie. Le foot, c’était amusant quand tu te servais de ton sweat pour faire les cages, mais quand il y a eu les city stades, quand ça s’est professionnalisé de façon amateur, là, c'est devenu trop.S’il y a un remake, le film. Il est quand même parfait ce film. Si là, il n’y a pas l’aspect sociétal...J’imagine., ce sont les années 1980. C’est une période complexe : c’est en plein boom, mais en même temps non. Ce film, ça parle de la réussite, de l’estime, du succès financier. Qui décide pour toi ? Qui prend les bonnes décisions ? Ce film, il est avant-gardiste dans sa description du foot moderne.Qui aujourd’hui connaît ce film ?Un gamin de 17 ans, tu lui parles de... Rien n’est fait aujourd’hui pour qu’on expose ce film comme une référence. On préfère traiter la boxe. Le foot n’est pas respecté au cinéma. Tu te souviens d’un film en trois parties,C'est ça, trop manichéen. Ou pas assez. Là où c’est contradictoire, c’est que le foot est difficile à exprimer correctement au cinéma. C’est justement parce que c’est très facile. C’est l’un des seuls sports au monde où tu peux jouer à l’arrache, tu prends ton pull, un ballon, même s’il est un peu dégonflé... Ça, c’est déjà très cinématographique. Quand tu veux en faire un film, t’as tendance à toujours aller plus loin. Comme dans, en fait.Déjà, le parcours. Je dis pas qu’il faut que ce soit Oliver Twist, mais il faut un truc fort. Un joueur conscient que les millions sur lesquels repose sa notoriété n’est pas une fin en soi. Dans le documentaire sur Benzema, Thierry Henry parle de Benzema, Nasri... C’est pas la même génération. C'est pas la même approche de l’argent, pas les mêmes sommes qui sont en jeu. Ils ne sont pas pris en charge de la même façon. La formation, ça aussi, il faut le prendre en considération. Et ça peut aussi être une joueuse ! J’aimerais beaucoup interpréter une joueuse au cinéma.