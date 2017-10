Red Star-FC Metz se jouera à Saint-Symphorien

JB

Bauer et la LFP, épisode 342.Alors qu'il venait de retrouver son stade en redescendant au troisième échelon national, le Red Star avait encore subi une désillusion fin septembre. La LFP avait refusé, à l'occasion du seizième de finale de la coupe de la Ligue, que le club audonien accueille Metz dans son antre historique, non homologuée. Une décision ayant «» .Ce vendredi, le Red Star et la Commission des compétitions ont annoncé que la rencontre, prévue le mercredi 25 octobre, se jouerait finalement en Moselle, dans le stade Saint-Symphorien du FCM.Attention aux pétards.