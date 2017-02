Red Bull à l'Udinese ?

0

JD

La vanne est éculée, mais l' Udinese pourrait bien avoir besoin des ailes du taureau rouge pour s'extirper des tréfonds du classement.L'actuel quatorzième de Serie A tire un peu la gueule. À seulement six points de la zone rouge et un budget fébrile, on est plus proche des années de plomb que de l'âge d'or. Mais une solution financière pourrait surgir depuis l'autre côté des Alpes en la personne de l'entreprise Red Bull. Si le dossier semblait enterré depuis plusieurs mois, celui-ci est en train de représenter une solution rapide, comprenez dès la saison prochaine.Il reste pourtant un point de détail encore inconnu : le patron de la marque, Dieter Matteschitz, va-t-il utiliser l'une de ses filiales pour sponsoriser l' Udinese ou va-t-il purement et simplement racheter le club, qui serait alors ajouté à la galaxie des clubs estampillés Red Bull ? Qu'importe le scénario retenu, les ultras d'Udine ont déjà affiché leur mécontentement, au nom de la préservation d'un football populaire et de leur amitié revendiquée avec les supporters de l'Austria Salzbourg, recréé en 2005 après le rachat du club par Red Bull la même année.Une seule chose est sûre : Udinese Tori Rossi, c'est pas super sexy.