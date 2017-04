Record personnel pour Cavani

5

n'a jamais fait autant de victimes en une saison.Ce mardi soir, le PSG se déplaçait à Metz en match en retard de la 31e journée de Ligue 1. Si le scénario rocambolesque (2-3) a quelque peu relégué la performance d' Edinson Cavani au second plan, l'Uruguayen a bien profité de la rencontre pour s'offrir un nouveau record personnel. En ouvrant le score à la demie-heure de jeu de la tête, sur un centre de Maxwell , il a inscrit son trentième but de la saison en Ligue 1. Que ce soit en France ou ailleurs, jamais il n'avait été autant prolifique en une saison en championnat. Son meilleur total était jusque-là de 29 buts en Serie A en 2012-2013, avec Naples Contrat plus que rempli.