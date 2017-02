Record explosé dans le Ninety-Two Club

0

1969, année érotique, 2017, année historique.Le Ninety-Two Club est une communauté dedont le but est de parcourir les 92 stades des 92 équipes composant les quatre divisions professionnelles du football anglais. Pour entrer dans ce club très fermé, certains aspirants prennent leur temps, parfois sur plusieurs décennies, quand d'autres engagent une véritable course contre la montre.C'est le cas d'Ed Wood, un supporter de Derby County âgé de 51 ans et qui, le week-end dernier, a pulvérisé le précédent record, qui durait depuis 1992 et qu'il avait lui-même établi. Avec 189 jours pour boucler le parcours, on est en effet loin des 237 jours qui ont fait autorité pendant presque un quart de siècle.Ce qui a motivé Ed Wood à recommencer à tailler la route, c'est le décès de son père en 2014. «, explique-t-il à la BBC. [...]Effectivement, à peine six mois plus tard, le livre des records lui a décerné une nouvelle certification officielle. Le secret de la réussite ? Beaucoup de logistique et un peu de chance avec le calendrier. À la question «» , l'intéressé répond avec optimisme : «Tim Burton serait déjà en train de plancher sur le scénario de son prochain film :