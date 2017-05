Record de jeunesse pour l'Ajax

19

Le onze de départ aligné par Peter Bosz ce soir en finale de la Ligue Europa n'est peut-être pas surprenant, mais il est inédit.En effet, le club néerlandais va aligner l'équipe titulaire avec la moyenne d'âge la plus jeune de toute l'histoire des finales de Coupe d'Europe. Le onze de l' Ajax a ce soir 22 ans et 282 jours de moyenne, et le défenseur Matthijs de Ligt bat même un record individuel en devenant le plus jeune joueur à démarrer une finale européenne, à 17 ans et 285 jours.Heureusement que les Pays-Bas sont une monarchie, car ils seraient capables d'élire un président de 25 ans et de ringardiser les 39 ans d'Emmanuel Macron.