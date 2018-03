Record de cartons rouges en Ligue 2

1

La fin de saison attise les tensions dans l'anti-chambre de la Ligue 1.Probablement frustrés de ne pas avoir été retenus par Didier Deschamps pour les matchs amicaux face à la Colombie et la Russie, certains joueurs de Ligue 2 n'ont pas réussi à contrôler leurs nerfs vendredi à l'occasion de la trentième journée de la saison.Sur les huit matchs disputés, neuf joueurs de Ligue 2 ont en effet été exclus. Dont quatre dans la seule rencontre entre Valenciennes et le Paris FC, où les Parisiens l'ont emporté 4-2 à neuf contre neuf. Mention spéciale aussi pour les deux Auxerrois Pierre-Yves Polomat et Mickaël Barreto, tous deux mis dehors pour s'être battus entre eux . Neuf cartons rouges, c'est évidemment le record cette saison. Et une première depuis la saison 2011-2012.Pas le meilleur moyen d'aller à la Coupe du monde.