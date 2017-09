Record de ballons perdus pour Kurzawa

1

Au lendemain du match nul entre la France et le Luxembourg (0-0), force est de constater que les Bleus ont frappé fort en mettant à jour une histoire vieille de 103 ans. En effet, l’équipe de France n’avait plus concédé de points à cet adversaire depuis le 8 février 1914 et une défaite 5-4.Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Layvin Kurzawa a lui aussi décidé de marquer l'histoire, en perdant 41 ballons pendant le match, du jamais-vu en équipe de France sur les dix dernières années.Il s'agit désormais de se taire et d'applaudir.