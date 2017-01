Record d'ancienneté pour Essam El-Hadary

0

JD

Papy fait de la résistance.Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la sortie sur blessure d'Ahmed El-Shenawy, gardien égyptien, lors du Mali Egypte (0-0), a fait un heureux et même un peu plus. En effet, sur les coups de 20h25, à Port-Gentil, son remplaçant, Essam El-Hadary, 44 printemps, est devenu le joueur le plus vieux a avoir disputé une phase finale Coupe d'Afrique des Nations.Plus qu'un figurant, le néo-recordman de l'épreuve a déjà remporté la compétition à quatre reprises (1998, 2006, 2008, 2010). En attendant de voir s'il réussira la passe de cinq, le portier du Wadi Degla FC a montré qu'il avait de bons restes en permettant aux Pharaons de marquer leur premier point de la compétition.Le précédent record courait depuis 2006. A l'époque, son compatriote Hossam Hassan avait «» 39 ans.Morale de l'histoire : lâchez le régime crétois, passez au régime égyptien.