Record d'affluence lundi à Bollaert

Bon quatrième de Ligue 2, aux portes de la montée, le RC Lens partira à coup sûr avec un record en poche cette saison.Lund soir lors de la réception du leader Strasbourg , Felix Bollaert a grondé très fort. Si fort que plus de 38 000 personnes se sont déplacées pour assister à la rencontre, soit le record d'affluence cette saison en Ligue 2.Malgré ce match nul 1-1, les Sang et Or se situent toujours à seulement un petit point du troisième, Troyes . De plus, leur deux derniers matchs seront contre des équipes n'ayant plus rien à jouer (GFC Ajaccio huitième et Niort dixième), alors que l'ESTAC recevra Reims ce vendredi.De quoi donner encore une occasion à Bollaert de faire entendre sa voix (du Nord) cette saison.