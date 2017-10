Record d'affluence en Suède pour voir le Luxembourg

27

MR

On leur avait vendu un duel face à la France pour la qualification pour le Mondial russe, ils n'avaient pas lu « à distance » .Parce que ce soir, ce n'est « que » le Luxembourg en face. Les supporters suédois se sont massés dans la Friends Arena de Sölna pour le dernier match à domicile de leur sélection, qui ne compte qu'un petit point de retard sur les Bleus. Plus aucune place n'est disponible, et l'enceinte enregistre ici son record d'affluence, avec 50 000 spectateurs.En même temps, ce n'est pas tous les jours que leluxembourgeois Aurélien Joachim passe en Scandinavie.