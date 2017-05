Record d'affluence pour un entraînement au Mexique

0

VIDEO: Más de 31 mil aficionados de @Rayados acuden a la práctica de este lunes en el Estadio BBVA Bancomer https://t.co/zT79qvbiZC pic.twitter.com/ZAB5b0oB5s — CANCHA (@CANCHAELNORTE) 1 mai 2017

Le football et Dieu, voilà ce que ça fait.Quand certains stades de Ligue 1 affichent presque vide, d'autres sont remplis à l'entraînement. Le club du CF Monterrey au Mexique s'est entraîné dans son stade à l'occasion du premier mai. Et El Estadio BBVA Bancomer a accueilli plus de 30 000 personnes pour cette mise en place des. Un record mondial d'affluence pour une simple préparation.Et les supportersne se sont pas contentés de rester assis sur leur siège. Les groupes de fans ont fait de cet entraînement un match officiel avec des animations et des chants en continu. À noter que ces mêmes personnes étaient venus à 25 000 lors de la semaine Sainte.