Real Madrid-FC Séville en Coupe du Roi

#SorteoCopa | ¡Así quedan los cruces de octavos de final! IDA: 4 de eneroVUELTA: 11 de enero pic.twitter.com/0Kv83yH5Yi — RFEF (@rfef) 23 décembre 2016

Une orgie de Séville- Real Madrid en janvier.Si le mois de janvier rime avec gelées, pour le Real Madrid cette année il rimera avec Jorge . En l'espace de onze jours, la bande de Zizou affrontera celle de Sampaoli à trois reprises. D'abord en huitièmes de finale de Coupe du Roi les 4 et 11 janvier, avant la rencontre de Liga le 15 au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.Si le tirage au sort de la Coupe du Roi n'a pas vraiment été clément pour le Real Madrid, le FC Barcelone n'a pas non plus été verni en tombant sur l' Athletic Bilbao . Des trois gros d' Espagne , c'est l' Atlético de Madrid qui s'en sort le mieux en décrochant Las Palmas . À noter le joli choc entre Villarreal et la Real Sociedad , respectivement quatrième et cinquième de Liga.Mais la vraie affiche de ces huitièmes est incontestablement le savoureux Alcorcón-Córdoba.