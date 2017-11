Real Madrid : 450 millions d'euros pour Neymar ?

331

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est LA rumeur complètement dingue du jour, voire de la semaine, du mois, de l'année ou du XXIsiècle pour certains. Et elle vient du journal espagnol Marca : le Real Madrid voudrait recruter Neymar l'été prochain.Oui, oui, Neymar, le joueur recruté pour 222 millions d'euros et un salaire de 30 millions d'euros nets par an par le PSG au terme d'un feuilleton qui a agité le dernier mercato. Le quotidien madrilène assure même que le Real aurait déjà préparé une enveloppe de 200 millions d'euros pour le transfert. Un chiffre qui pourrait atteindre les 450 millions d’euros salaire compris...Après un recrutement sans paillettes l'été dernier marqué par des départs importants (James et Morata, par exemple) et l'échec dans le dossier Kylian Mbappé, puis un début de saison plus que poussif, le Real Madrid est sans doute à la recherche d'une façon de revenir au tout premier plan en 2018. Tout en préparant doucement l'après Cristiano Ronaldo en recrutant un vrai Galactique ?Il y a quelques jours, Sergio Ramos avait donné un peu de poids à cette idée dans une interview donnée à la Cadena Ser : «Ceci étant, il est compliqué, voire impossible, d'imaginer le PSG lâcher celui qui est censé être la tête de gondole du projet parisien et de la conquête de la Ligue des champions ces prochaines saisons... Tout comme il est difficilement envisageable de voir le club de la capitale vendre un tel joueur moins cher que son prix d'achat.La saison du PSG sera évidemment rythmée et bousculée par les rumeurs - qui viendront souvent d'Espagne -, les intox et les vrais-faux débats autour du jeu, de l'attitude et des états d'âme de Neymar , mais que les supporters parisiens se rassurent : on voit mal Neymar rejoindre un club dans lequel le tireur de penalty s'appelle Cristiano Ronaldo