Real Charming Club

Kylian Mbappé aurait reçu un coup de fil de Zinédine Zidane qui aurait fini de le convaincre que ce serait le Real Madrid ou rien. Après Raphaël Varane, pendant son bac, le prodige de Monaco est le second joueur hexagonal à craquer sous les petites attentions de la Maison-Blanche. Car le club le plus titré d'Europe n'est pas le plus attractif par hasard. Au-delà du prestige ou de l'argent, il a su cultiver une culture et des valeurs à même de séduire tout joueur professionnel, ou presque.

La réputation d'abord

L'anomalie Mourinho

« Les joueurs réalisent qu'ils sont égaux face à l'institution Real Madrid »

Par Nicolas Jucha

Propos de Steven G. Mandis recueillis par NJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'anecdote est difficile à vérifier, ce qui la rend d'autant plus éclatante, presque mythique. Elle se passe lors d'une soirée feutrée, peut-être pour le trophée du meilleur joueur FIFA de l'année, ou une œuvre de charité à l'hiver 2000-2001. Florentino Pérez , président du Real, serait à la table de Zinédine Zidane . Meilleur joueur du monde, mais sous les couleurs de la Juventus . Une anomalie pour le patron de la Maison-Blanche, qu'il s'efforce de gommer avec calme. Un petit mot, sur un coin de serviette : «» Un peu comme un gentleman d'un autre siècle qui demanderait à la beauté qu'il convoite «» Un simple «» du joueur français fait basculer l'histoire du foot, avec un grand H. Un transfert record à 75 millions d'euros – désormais battu –, une reprise de volée du gauche restée dans les annales, puis des déclarations d'amour régulières à l'égard de sa conquête. Même quand elle est trop âgée pour continuer à danser sur le rectangle vert. Si Zinédine Zidane est désormais un entraîneur presque autant admiré que le joueur qu'il fut, le grand mérite en revient à Florentino Pérez . Qui a su l'attirer au Real, l'y garder, l'y choyer, avant de le préparer progressivement pour une nouvelle fonction.Parce que le président du Real Madrid a su voir plus loin que le footballeur de génie. Il a vu un homme unique au destin prodigieux. À l'image de ce qu'il a su construire en bientôt deux décennies dans la capitale espagnole : un alliage d'excellence impitoyable et de patience bienveillante, d'impératif du résultat et de respect des valeurs clés aux yeux des supporters. «» , estime Steven G. Mandis. Auteur du livre, il est évident pour lui que l'obtention de la douzième Ligue des champions du club résulte en grande partie de la défense des valeurs du peuple. D'ailleurs quand l'auteur rencontre l'actuel président madrilène pour l'un des premiers de leurs multiples entretiens, l'homme d'affaires annonce rapidement la couleur. Les résultats, oui, mais surtout «» . Florentino Pérez ne connaît alors pas grand-chose au football, mais il a réalisé le concept majeur du foot business et s'apprête à faire du Real une marque globale.» , souligne Mandis. D'où les déboires de José Mourinho , sifflé par Bernabé u bien qu'il ait su briser l'hégémonie du Barça de Pep Guardiola en Liga, et même pousser l'actuel manager de Manchester City à l'usure mentale. Au Real Madrid , il faut donc gagner, mais comme un «» , avec élégance, honnêteté et donc sans contestation possible. Pour le maillot immaculé, avec la manière, et aussi les joueurs dignes de le faire. «Dans la réussite actuelle du Real, mais aussi sa capacité à encaisser les échecs et les fins de cycle, il y a la vision managériale de Pérez, moderne, et la capacité du club à maintenir ses traditions les plus vitales. «» , décrypte Steven G. Mandis. En définitive, la Maison-Blanche a instauré un cercle vertueux qu'il est bien difficile d'imaginer se rompre à court terme. Dans celui-ci, le coup de fil de Zinédine Zidane à Kylian Mbappé est bien moins un acte anodin qu'une vraie signature propre à faire la différence face aux autres courtisans du jeune buteur. Car à la lumière de ces petites attentions, le Real Madrid se donne un visage plus humain, plus adapté à son actionnariat. «» Un mode de fonctionnement archaïque sous certains aspects, que Florentino Pérez a su, à sa manière, optimiser et magnifier. «» Et c'est visiblement parce que la victoire ne suffit pas au Real Madrid que la plupart des joueurs professionnels rêvent d'y gagner des titres. Difficile de donner tort à Mbappé.