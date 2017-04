Real-Atletico, ce classique

Une fois de plus, le tirage de C1 aura donné le Real à l'Atletico et l'Atletico au Real. Entre les deux frères ennemis, un nouveau chapitre européen va donc s'écrire.

0

La confrontation

Les historiques de confrontation

Les retrouvailles

Pourquoi c'est un bon tirage pour le Real

Le joueur clé

L'analyse de Stéphane G. : « L'Atletico, c'est pas Numancia »

Par Antoine Donnarieix

Si les quarts de finale réservaient des affiches plutôt originales, cette demi-finale 100% madrilène est un grand classique. En même temps, avec deux équipes espagnoles sur quatre au départ du tirage réalisé par le sosie officiel de Claudio Ranieri , on pouvait s’y attendre. Le Real Madrid de Zidane va donc une nouvelle fois se frotter à l’Atletico duSimeone, avec un retour dans le bouillant Vicente -Calderon. Évidemment, les Matelassiers vont devoir tenir le choc au match aller s’ils veulent obtenir leur ticket pour Cardiff le 3 juin prochain. Diego Godin contre Karim Benzema Juanfran contre Cristiano Ronaldo Marcelo contre Ferreira-Carrasco, Sergio Ramos contre Antoine Griezmann . Entre cousins, le duel promet d’être acharné. Même si en tant que tenant du titre, le Real part évidemment favori.En C1, les deux clans ennemis se sont affrontés trois fois sur… les trois dernières campagnes. Et à chaque fois, l’Atletico de Madrid qui s’est retrouvé au tapis. En 2013-2014, la finale de l’Estadio da Luz est sûrement la plus dure défaite à avaler pour les hommes de Simeone. Après avoir ouvert le score par Godin en première mi-temps, lesse font rejoindre à la dernière minute par le coup de tête de la délivrance signé Ramos. Cramés, lesperdront le fil durant les prolongations et CR7 exhibera sa ceinture abdominale au monde entier (4-1). L’année suivante, c’est lors du quart de finale retour au Bernabé u que Chicharito Hernandez envoie le Real en demi-finale après une double confrontation très serrée (0-0, 1-0). Enfin, la finale de Milan est encore dans toutes les têtes, surtout celle de Ramos qui ouvre le score. Malgré un bisou à sa compagne après l’égalisation, YFC ne pourra empêcher un troisième échec face à laen Europe.Aucun doute, Real et Atletico se connaissent comme cul et chemise, rivalité nationale oblige. Il y a de cela deux semaines, leur dernier face-à-face se terminait par un match nul obtenu au forceps par les ouailles de Simeone, grâce à un but tardif de Griezmann. Un coup dur pour le Real ? Que nenni. Derrière, les Madrilènes poursuivent leur bonhomme de chemin et éliminent le Bayern Munich de la reine des compétitions européennes.Parce que le Real est historiquement plus fort que son voisin, même si les supporters de l’Atletico refuseront toujours de l’admettre. Parce que le Real possède 11 Ligues des champions, quand l’Atletico n’a joué que trois finales de C1. Parce que le Real détient son marabout Zinédine Zidane sur son banc de touche. Parce que l’Atletico a une réputation de club de losers magnifiques à entretenir.Il est réapparu au meilleur des moments pour le Real Madrid , et il est capable de défoncer n’importe quelle équipe, à coup d’accélérations fulgurantes, d’un coup de tête façon hélicoptère ou d’un but hors-jeu. Lui, c’est Cristiano Ronaldo , l’homme qui a marqué le plus de buts à Manuel Neuer en Ligue des champions. L’homme aux quatre Ballons d’or, prêt à aller en chercher un cinquième et venir s’installer au même niveau qu’un certain Lionel Messi . Une chose est sûre : si Cristiano Ronaldo est dans un grand soir, l’Atletico de Madrid n’aura juste aucune chance de passer en finale. Pourquoi ? Parce que la dernière fois que CR7 s’est énervé contre l’Atletico, c’était le 19 novembre dernier au Vincente-Calderon : 0-3, triplé du Portugais. Comme ça.Alors que le Real s’est bien débrouillé au match aller avec une victoire très propre et un triplé de CR7 (3-1), tout le monde s’enflamme avant le match retour en voyant le Real déjà en route pour Cardiff. Problème : dès les premières minutes du match retour, Carvajal foire une relance défensive et enchaîne avec un mauvais réflexe en faisant chuter d’un croc-en-jambe Griezmann qui partait seul au but. Tout les socios de l’Atletico se mettent à croire à l’impensable, et l’impensable arrive : Godin (26), puis Gameiro (76) mettent l’Atletico devant au tableau d’affichage. «» explique le binôme de Paul L.G. l’antenne. Sauf que quinze minutes plus tard, un dernier corner est tiré par Toni Kroos . Et devinez qui est à la réception pour délivrer le Real ? Sergio Ramos , bien sûr. Le Real, c’est Saint-Jacques de Compostelle.