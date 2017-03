Raymond Kopa : « C'était une époque où ils aimaient Brigitte Bardot… »

La France pleure sa première grande star du football, la première pierre de sa "Trinité". À 86 ans, Raymond Kopaszewski s'en est allé rejoindre ses compères Ferenc Puskas et Alfredo Di Stefano pour reconstituer la ligne d'attaque la plus excitante que le football n'a jamais connue. Il y a deux ans, il recevait chez lui, à Angers, pour parler de son expérience au Real Madrid, mais aussi de ses aventures en Equipe de France, sans oublier ses déboires avec la Fédération Française de Football. Kopa, à jamais le premier.

« Avec le Real, on n'a perdu qu'un match à domicile en trois ans. Contre l'Atletico Madrid. Fallait pas perdre ce match. D'ailleurs, après la rencontre, le président Bernabeu nous a tous réunis le lundi et là, il nous a vraiment pris de volée. Il a dit que si on recommençait, il nous virerait tous. »

« Le Brésil avait une époque extraordinaire. C'était l'un des meilleurs de tous les temps. Pelé, etc. Les Brésiliens avaient peur de nous. Ils n'avaient pas pris un but jusqu'au match contre nous. »

« Les Brésiliens étaient contents d'être champions du monde, et nous d'être troisièmes. Parce qu'au départ, la presse française ne nous donnait aucune chance. On allait là-bas en vacances. C'est pourquoi la plupart des joueurs ont apporté des cannes à pêche. Tant qu'à faire... »

« Je jouais au tennis aussi. J'étais classé. 15/5. Non, c'est rien. Vous savez que les joueurs de foot, ce sont des emmerdeurs. Ils ont un très bon physique, ce sont de très bons défenseurs. Moi, les 15, je les faisais trembler. »

« À la mine, j'ai été accidenté à la main. J'aurais pu la perdre. J'ai eu de la chance, je n'ai qu'un doigt qui est parti. Un éboulement. C'était le danger de la mine. Je travaillais à 612 mètres. Y avait mon père, mon frère et moi. »

« Moi, ma présence suffisait pour vendre. Mais j'avais des produits de qualité, homme comme femme. Y'avait Adidas et Kopa. Y avait de la place pour les deux. »

« J'ai failli gagner le Paris-Dakar, dis donc. J'ai terminé soixantième et quelques. Faut être fou pour le faire, c'est dangereux, quand même. La route est pas belle, elle n'est pas goudronnée… »

« Au bout de trois ans de Real, j'étais libre. Parce que je l'ai exigé. Parce que j'ai décidé, moi. »

« Y a des grands chanteurs qui étaient pour moi... Les compagnons de la chanson, par exemple. Y a pas mieux. C'est le summum. »

« Je la marquais de près, nos deux corps ne faisaient qu'un et c'est comme ça qu'on s'est connus. Grâce au sport. »

Propos recueillis par Ali Farhat et Thomas Pitrel

Interview publiée initialement dans le SoFoot #136 de mai 2016.

Je suis très connu ici. D'ailleurs, quand les journalistes parlent de moi, ils me citent toujours dans les trois. Kopa, Platini , Zidane. Et je suis le plus ancien.Je vais vous dire : c'est eux qui doivent être contents. C'est pas mal, c'est bien choisi. Je suis très fier d'être parmi les meilleurs.Je n'étais pas contre lui, hein... Oui, on parlait déjà de moi. Mais il y a aussi des joueurs de valeur avec moi. Just Fontaine , l'homme qui a marqué treize buts en CDM. Référence exceptionnelle pour lui. On avait battu l' Allemagne lors du match pour la troisième place en 1958. Ils ont été gentils, les Allemands, ils nous ont laissé gagner.Je suis président d'honneur du Stade de Reims . Titre honorifique, je ne m'occupe pas du club, mais j'y vais des fois, cinq-six fois par an, et après, je vais les voir dans l'ouest de la France Les anciens, oui.Je n'en ai pas. Quand je suis en Corse, je m'occupe de ma propriété, surtout de mon jardin. De mon potager. Je cultive des tomates. Que des tomates. Non traitées, en plus. C'est important. J'ai la mer à 500 mètres. J'ai une piscine.Y a des équipes qui ont la chance d'avoir de bons joueurs, et qui ont formé une équipe, mais ça ne joue pas toujours très bien. Paris. Des fois, ils ont du mal à gagner, mais ils restent les meilleurs. Je ne me déplace pas pour ça. Monaco aussi, c'est pas mal. L'OM, l' ASSE , l'OL. Et après, le Stade de Reims . Ça viendra. Y a un tas de clubs qui n'ont pas les mêmes moyens, Reims en fait partie. Les autres, ils ont un tas d'argent. Aujourd'hui, on parle surtout argent. A mon époque, c'était pas le cas.C'était déjà plus riche, oui. Faut pas oublier qu'il y avait un stade de 125 000. Il a été diminué après la catastrophe du Heysel. Donc aujourd'hui, il est à 85 000. C'est déjà pas mal.…mais il n'a pas été transformé complètement. Ils ont surtout fait asseoir les spectateurs derrière les buts.Et c'est pour ça qu'ils m'ont pris (sourire).À l'époque, ils avaient le droit à trois étrangers, comme en France. Et ils m'ont repéré lors d'un match avec l'équipe de France, contre l'Espagne, à Madrid. On les a battus 2-1. Grosse équipe, c'était une référence pour eux. Ils étaient sur moi déjà. Il y avait déjà des contacts. Ils ont voulu que je vienne. La chance a voulu que Di Stefano (et grâce à lui j'ai joué tout de suite), il s'est naturalisé espagnol.Il l'a fait pour moi et pour lui. Il a dû toucher quelque chose pour se faire naturaliser. Mais j'y suis allé pour quoi ? Si on se base sur la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, j'étais à Reims, la deuxième meilleure équipe d'Europe. On a été finalistes contre le Real. Et jouer au Real, c'était une référence exceptionnelle. Je ne suis pas parti pour l'argent, comme certains ont pu le dire. Certains ont même dit que j'avais abandonné le Stade de Reims pour amasser de l'argent. On gagnait mieux, oui, mais c'est incomparable avec aujourd'hui. C'était la meilleure équipe d'Europe. On était imbattables. On n'a perdu qu'un match à domicile en trois ans. Contre l'Atletico Madrid. Fallait pas perdre ce match. D'ailleurs, après la rencontre, le président Bernabeu nous a tous réunis le lundi et là, il nous a vraiment pris de volée. Il a dit que si on recommençait, il nous virerait tous. Bon après, il aurait fallu qu'il trouve des joueurs en conséquence... Mais il l'a dit parce qu'il fallait qu'il dise quelque chose.En signant à Madrid, je savais que j'aurais d'autres possibilités de gagner la Coupe d'Europe.Oui bien sûr. C'était en 57. Et Reims, c'était 59.Bien sûr. Finale à Paris. Moi j'ai figuré avec le Real après, trois fois, et toujours très près dans la course au Ballon d'Or. C'était pas facile le Ballon d'Or. Moi je l'ai eu en 1958, mais j'ai été nommé quatre fois de suite. Il a fallu que je parte en Coupe du Monde pour l'avoir.Bien sûr. D'ailleurs, le président Bernabeu est venu à la CDM. Quand il est revenu à Madrid, les journalistes lui ont demandé: «» Il a répondu «» .Quand vous allez au Mondial, vous êtes déjà au Real Madrid. Mais ce n'était pas facile d'aller en équipe de France quand on jouait à l'étranger.J'ai été contesté, les journalistes se demandaient pourquoi il fallait exclure quelqu'un qui avait participé aux qualifications pour me prendre, alors que je n'avais pas fait un seul match. Mais heureusement, le sélectionneur m'a pris. J'étais très coté en France. Pourquoi je n'ai pas été sélectionné pour les éliminatoires ? Vous me posez une colle. Je vous téléphonerai. Mais sinon, en Espagne, les étrangers ne jouaient pas la Coupe. Par contre, les matchs internationaux et le championnat, oui.Il n'a jamais été question de cela, non. C'est la première fois qu'on me le demande, d'ailleurs. En principe, je n'ai eu aucun problème à jouer pour l'équipe de France. Regardez aujourd'hui, avec la CAN. Les joueurs y vont. Il y a un accord entre les clubs et les sélections.C'était une référence. Et ça a bien marché. Je suis nommé le meilleur de cette Coupe du Monde, c'est un plus. Petite augmentation après...Oui, parce que ceux qui m'ont désigné sont intelligents. Ce n'est pas parce que le gars marque des buts qu'il est forcément le meilleur. Je pense que je l'ai aidé un peu, pas tout seul, mais c'est moi qui dirigeais l'attaque. Et je ne pense pas que Fontaine ait eu à se plaindre. Je pense même qu'il aurait pu marquer plus de buts. Vous lui demanderez. Vous savez que le Brésil avait une époque extraordinaire. C'était l'un des meilleurs de tous les temps. Pelé, etc. Les Brésiliens avaient peur de nous. Ils n'avaient pas pris un but jusqu'au match contre nous. Mais notre malchance à nous, c'est qu'on a vite joué à dix. Jonquet est sorti au bout de vingt minutes. Et comme il n'y avait pas de remplaçants...Pelé arrivait. Il arrivait avec quelques années de moins.C'était l'espoir du Brésil , et s'ils l'ont fait jouer, c'était parce qu'il avait des qualités exceptionnelles. Il n'a pas joué tous les matchs, dont la demi-finale. Il avait 17 ans, je crois. Et nous, on en avait dix de plus. Ce qu'on savait de lui, c'était par la presse. Il était le futur, et il l'a prouvé après.Les Brésiliens. Garrincha, c'était le meilleur Brésilien. Non, pas à ma place, pour une fois qu'ils me la donnent, je vais pas la partager !J'étais en admiration devant un joueur qui faisait toujours la même chose et qui passait à chaque fois.Toujours. Et ce qu'il faisait, ça n'arrangeait pas nos défenseurs. Il était là pour centrer, et apporter des buts.Moi je l'ai vu de loin, mais le défenseur, c'était pas facile. Ils étaient contents d'être champions du monde, et nous d'être troisièmes. Parce qu'au départ, la presse française ne nous donnait aucune chance. On allait là-bas en vacances. C'est pourquoi la plupart des joueurs ont apporté des cannes à pêche. Tant qu'à faire... Il semblait, à l'époque, qu'on était pas très très bons. Et aujourd'hui, je peux vous montrer des livres... Oh la la, qu'est-ce qu'on a été bons...Oui, et on a pris du poisson.Ça je ne m'en rappelle pas. On a perdu, on a été éliminés, je ne m'en souviens plus. Il y avait beaucoup de joueurs de 54 qui étaient en 58.On a été éliminés par une bonne équipe, mais on aurait pu aller plus loin. On a eu des occasions de faire la différence face à la Yougoslavie. On perd contre eux, mais on ne doit jamais perdre. Ça arrive. Le Mexique on le gagne. Et je mets un pénalty.Ah, Puskas... C'est la Coupe du Monde de Puskas, c'est sûr. Même s'ils arrivent en finale.Oui. Les Hongrois, et surtout Puskas, c'était un spectacle. Ils avaient une attaque exceptionnelle. Ils étaient moins bons en défense, mais devant, spectacle permanent.Et puis il y avait les Hongrois, ils étaient rejetés de leur pays. C'est pour ça qu'ils sont partis à l'étranger, en Espagne , à Madrid, à Barcelone.Rarement.Un peu, oui. Il y avait beaucoup de Hongrois chez lui. Tous venaient se réfugier chez lui. Il avait tout le temps sa porte ouverte. Une gentillesse exceptionnelle. Je suis allé après son enterrement. Ça a fait plaisir aux Hongrois.Non, non. Je n'ai pas la prétention de jouer aussi bien que lui. Il n'utilisait que son pied gauche. Et à 30-35 mètres, les gardiens commençaient déjà à trembler. Dès son arrivée au Real, il est passé devant Di Stefano, qui était notre buteur attitré.On jouait tous les trois devant, et Di Stefano était le meneur. Inter gauche, Puskas, moi j'étais après. Et faut pas oublier celui qui est tout à gauche, là-bas : Gento. Quand il avait la balle, c'était impossible de lui prendre. J'ai jamais vu un gars courir aussi vite avec un ballon.C'est qu'il y avait des costauds à côté. Mais vous savez, lui on l'oublie pas.Quand j'ai quitté le Real, j'y suis retourné, à Madrid. C'était Di Stefano qui me recevait à chaque fois. Il était content que je vienne le voir. Di Stefano, il avait ses têtes. C'était Kopa, Puskas. Il ne négligeait pas les autres, mais il favorisait plutôt ceux que je viens de nommer. Sur le terrain, c'était déjà le cas.Parce qu'il avait besoin de nous. Sur le terrain, il ne se croyait pas tout seul. Il n'avait pas la prétention de tout faire. Pour avoir une grosse équipe, il faut d'autres grands joueurs. Moi j'ai eu la chance d'être entouré de joueurs d'exception. Que ce soit à Reims ou à Madrid. Ça m'a permis d'évoluer à ma manière. Comme je voulais.Non. Avec les gens, non. À quoi vous pensez ?Oui, mais attendez, c'étaient des passionnés du foot, hein... Moi je ne les voyais que lors des matchs. Ils étaient pas tellement critiques, faut pas croire. Ils n'étaient pas contents quand on perdait, mais on perdait jamais. Ils avaient un bon comportement. J'ai une photo là-bas, avec Di Stefano. Le photographe du coin voulait une photo de Kopa, Di Stefano et le président. Et ça a été fait. Il fallait un jour de repos pour faire cette photo. Je l'ai faite, et après, cette photo était en vitrine, au stade. Il y avait la queue de Madrilènes pour regarder la photo. On était admirés, fallait pas dire du mal de nous.On ne le ressentait pas, non. C'était à l'époque de Franco, oui.Peut-être une fois, oui. Je ne sais plus. Sa femme, oui. Mais on n'a jamais été inquiété...Vous savez, les avantages, on se les créait nous-mêmes en démontrant ce qu'on savait faire. Quand vous arrivez à un certain niveau dans un sport collectif, c'est inétressant. Regardez : on est champions du monde, làOui. C'était ou le Milan, ou le Real. Les Milanais allaient voir ma femme, et le Real venait me voir. Ils ont essayé d'amadouer ma femme en lui proposant je ne sais trop quoi, mais c'est moi qui ai choisi.Faudrait lui demander. Christiane ?Moi, je préférais le Real.J'ai été pro jusqu'à quarante ans. Quand je suis revenu en France , j'ai fini ma carrière au Stade de Reims . Et puis ensuite, les vétérans. Trente ans en vétérans. Tous les dimanches matins, c'était mon match, ici à Angers . Je jouais au tennis aussi. J'étais classé. 15/5. Non, c'est rien. Vous savez que les joueurs de foot, ce sont des emmerdeurs. Ils ont un très bon physique, ce sont de très bons défenseurs. Moi, les 15, je les faisais trembler. Je ne pouvais pas faire beaucoup de tournois, je travaillais à cette époque-là. Je m'occupais du groupe Kopa. Des articles de sport. Si je suis revenu en France , c'est que cinq fabricants français ont voulu que je revienne.Ils m'avaient proposé cinq ans de plus. Mais je n'avais aucune sécurité. Si je suis blessé gravement, je fais quoi. Là, j'avais l'emploi, c'est moi qui dirigeais.Y a que ça que je savais faire. Les contacts avec la clientèle, les conseils... Partout où je passais, en général, ça se passait bien. Je finissais par faire des séances de dédicaces !Tout le monde ne peut pas le faire non plus. Il faut être très connu pour attirer l'attention des acheteurs. Mon nom sonnait bien en plus. Moi ça m'intéressait, mais je n'ai jamais quitté le Stade de Reims Non, on m'appelait déjà «» . Je ne l'ai pas fait changer sur ma carte d'identité. On a le droit de mettre les noms qu'on veut. C'est pas interdit de couper son nom.Non. C'était avant, quand j'étais plus jeune. Les premières licences, c'était à l'âge de dix ans (aujourd'hui, c'est cinq ans). À dix ans déjà, on m'appelait Kopa.Dans la rue. Il n'y avait pas toujours un ballon. Un jour, j'ai volé un ballon à des Allemands. Pas de blague, hein ! Ma maison à Noeux-les-Mines était à côté du stade. On passait le mur, on était au stade. Il y avait des Allemands qui occupaient le stade pendant la guerre, il venaient jouer au foot. Un jour, alors qu'ils jouaient, le ballon était au fond des filets. Ça m'a attiré l'attention, je suis reparti avec le ballon. J'ai réglé le problème du ballonOn n'a pas énormément souffert, nous. M'enfin, vaut mieux éviter. On avait des soldats, l'armée régulière. Je ne savais même pas que ça existait, ça.C'était un club amateur, mais d'un bon niveau, juste en dessous des professionnels. Je m'en rappelle plus, je vous le téléphonerai. Très jeune, je jouais avec les seniors en équipe première. C'est ce qui m'a permis de passer pro à 17 ans.C'était par rue. La rue du Chemin Perdu contre la rue du coron, etc. Beaucoup de Polonais là où j'étais. Aujourd'hui encore, c'est 50-50. Beaucoup d'Italiens aussi, mais plus dans l'Est. Nous, on avait pas de problèmes d'intégration. Les Français ont très, très bien accueilli les Polonais en général. Les Polonais étaient contents de venir, ils voulaient du travail, et ils en ont eu. C'était la mine, le charbon. J'ai connu ça aussi. De ce côté-là, certains pays peuvent remercier la France . La majorité des Polonais travaillaient dans les mines. Pas le choix, ils ne savaient rien faire d'autre, enfin pas tous.J'étais rouleur. Je remplissais les berlines, je chargeais tout, je faisais remonter.Pas facile, non. Mais j'ai eu un gros problème, et l'ingénieur de cette mine, c'était le président de mon club. Il aurait pu faire le nécessaire pour me trouver un meilleur emploi. Il ne l'a pas fait. C'était un con.Je suis parti en courant, à Angers. J'ai été accidenté à la main. J'aurais pu la perdre. J'ai eu de la chance, je n'ai qu'un doigt qui est parti. Un éboulement. C'était le danger de la mine. Je travaillais à 612 mètres. Y avait mon père, mon frère et moi.Non. Même après l'éboulement. Ce sont des choses qui arrivent. Heureusement, ça n'arrivait pas souvent. Mon père et mon frère n'ont jamais été blessés alors qu'ils ont travaillé plus longtemps que moi.Bien sûr que si. Mon père est mort à 57 ans, mon frère à 61-62 ans. Donc ils n'ont pas vécu vieux. Le charbon n'arrange pas les choses. La poussière, tout ça.Non. La preuve, j'ai joué au foot, et longtemps. Mais je prends un cachet parce que je fais trop de fer. À 17h tous les jours.Je le souhaitais, pour m'en sortir. C'est là que le président n'a pas joué le rôle qu'il fallait. Il aurait dû me laisser partir. Il ne voulait pas que je parte. Il a déclaré partout que c'est grâce à lui que j'avais grimpé aussi vite les échelons du foot... Mais lui, il faisait quoi de ça ? Il me faisait jouer, mais après j'allais à la mine. Le football m'a sauvé la vie, je lui dois tout.Une des manières, oui. Je ne savais pas ce que j'aurais pu devenir, je n'en avais pas la prétention. Mais j'ai réussi à attirer l'attention d'un club pro. Ce qui est intéressant, c'est que dans mon entourage, y avait Lens, Lille, Roubaix-Tourcoing... Mais personne n'est venu. J'étais considéré comme un grand espoir à l'époque. Il y avait des joueurs comme moi, comme Jean Vincent... Vincent a été pro à Lille.Peut-être. C'est sûr que quand on travaille à la mine et qu'on a une chance de s'en sortir en jouant au football, les gars se sauvent. Beaucoup sont devenus pros comme ça.Ouais... Regardez l'histoire du football dans le Nord. Beaucoup de joueurs bossaient à la mine. Des bons joueurs, des gars qui sont devenus pros.Pour certains, c'est possible. Les mines ferment, mais ils font quoi ? Le chômage...C'est pour ça que je remercie le football, grâce à lui, je m'en suis tiré.Oui, grâce au football. Quand on dit « l'abri » , c'est qu'ils soient dans de bonnes conditions. J'ai eu la chance d'être pro pendant vingt ans, puis de trouver un emploi exceptionnel, puisque je suis devenu directeur de cinq fabricants, ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté... Je ne suis pas millionnaire, mais ça va. La prochaine fois peut-être...Ah, où est-ce qu'il était, lui ? Dans l'Est ? Il a pas vu dans le Nord le nombre de Polonais qui ont joué au foot... Après j'en sais rien, pour trouver un emploi, c'est autre chose.Il peut parler, lui. Quand on s'appelle Platini, on a plus de facilités. Je ne suis pas contre, mais c'est sûr qu'en ayant un nom, c'est plus facile de trouver quelque chose.Je me rappelle qu'Adidas, c'était que des anciens footballeurs, les représentants. Mais c'est vrai que c'était pas exceptionnel non plus.Je n'ai pas essayé d'être accroché par Adidas, c'est le chef d'Adidas qui voulait que je vienne. Le plus utilisé, c'était le gardien, Remetter. Il était toujours avec lui. Pour trouver des emplois, il fallait être placé. Et ça sera toujours le cas. C'est pareil aujourd'hui, regardez les jeunes. C'est un désastre.Beaucoup, oui. Il n'y avait pas besoin de diplômes. On allait voir des boutiques et vendre des produits. Quand on a une bonne marque, ça marche. J'en ai profité pour placer mon gendre.Bah moi, ma présence suffisait. Mais j'avais des produits de qualité, homme comme femme. Y'avait Adidas et Kopa. Y avait de la place pour les deux.On était moins grands qu'Adidas. Là où Adidas en prenait cinquante, nous on en prenait quinze. Que des anciens pros. Panverne, par exemple. C'était facile pour eux, ils avaient un nom. Certains s'installaient à leur compte, comme Fontaine. Il avait un magasin de sport.Soixante ans. Après, retraite. La marque a été abandonnée par les proprios suivants. Personne n'a suivi derrière. Je me suis toujours demandé pourquoi.On avait des usines en France et aussi à l'étranger. Je n'ai jamais essayé de savoir ce qui s'est passé ensuite. Je n'avais plus mon mot à dire sur la marque, même si elle portait mon nom. C'est dommage, ça marchait bien. Et puis mon nom sonne bien.J'ai failli gagner, dis donc. J'ai terminé soixantième et quelques. Faut être fou pour faire le Paris-Dakar. Je regrette pas, j'ai fait des choses que je ne connaissais pas. C'est dangereux, quand même.On a failli gagner. Mon objectif, c'était d'arriver. À condition de ne pas prendre de risques. Celui qui m'a engagé a bien joué le jeu. C'est l'année où il y a eu l'accident d'hélicoptère. Après ou avant, je ne sais plus.Fallait beaucoup de courage. Il s'agit de partir, mais d'arriver aussi. J'étais copilote. On faisait tout ensemble, mais je faisais pas grand chose. La route est pas belle, elle est pas goudronnée. C'est fini maintenant...Pas particulièrement, mais on a insisté, donc je l'ai fait. Et j'avais pas besoin de ça pour me faire un nom.Le football a toujours été au-dessus. Le cyclisme, c'est comme aujourd'hui. Y a quoi ? Le Tour de France ... ça a toujours été le football.Non, que le football. J'ai commencé le tennis après ma carrière. Pour m'amuser. Sinon, je suis champion du monde de pétanque.J'ai pas fait beaucoup de tournois, mais j'aime bien regarder.Ça a marqué, ça ?Je pense qu'il faut aider les autres. J'avais pas besoin d'être aidé. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, c'est une catastrophe. Vu ce qu'ils gagnent... Un sportif a une carrière de quinze-vingt ans, et après ? Le sport n'a jamais été une sécurité.Au bout de trois ans de Real, j'étais libre. Parce que je l'ai exigé. Parce que j'ai décidé, moi.Je n'ai jamais eu de gros problèmes. Là où je suis accueilli, je me donne à fond. Il faut être sérieux.Je sais pas, moi. Mais c'est vrai que les jouuers pouvaient être virés comme ça. Il est aidé, le joueur d'un bon niveau, aujourd'hui. Il a de bons appuis. Moi, c'est ma femme qui discutait mes contrats. Aujourd'hui, avec les agents, ils sont plus tranquilles. Mais des fois, faut que le joueur joue le jeu.Sacré bonhomme. Il aimait bien tout le monde. Le Real, c'était son club. Il gérait tout, on ne s'occupait de rien. Il se débrouillait. Il avait un entourage.Comment vouliez-vous qu'il soit sévère alors qu'on a perdu qu'un match à domicile en trois ans ? Il avait de la chance d'avoir une sacrée équipe.Beaucoup moins qu'avant. Mais si je téléphone et que j'arrive, pas de problème. Je ne dirais pas que ma place est réservée, mais c'est tout comme.Mon souhait, c'est que le Real marche bien. Barcelone c'est une belle équipe. Ils ont à un moment dominé le football européen. Le contraire de l'époque où j'étais au Real. Ils étaient un peu plus loin. J'ai toujours aimé les belles équipes, et puis Messi... Y en a qui me téléphonent et qui m'appellent Messi. C'est flatteur pour lui, et pour moi. Y en a qui disent qu'ils retrouvent dans ses dribbles des choses de moi. Je pense qu'il est bon.C'est autre chose. C'est le meilleur. Et puis il est du Real, je vais quand même pas être contre.Ça dépend. Y en a qui ont des résultats immédiatement, on dit qu'ils sont bons. D'autres n'en ont pas tout de suite, alors qu'ils sont bons aussi. C'est un boulot ingrat, entraîneur. Di Stefano : super joueur, il a pas réussi comme entraîneur. Parce que pour lui, faudrait que tout le monde joue comme lui.Ils sont plus exigeants. J'aurais pu diriger, mais j'aurais été trop exigeant. Perdre un match, je suis pas contre, mais c'est en fonction des possibilités que nous avons. En ce moment, je suis derrière Reims. Ils gagnent, je suis content. Ils perdent, je sais pourquoi. Les autres ont tout ce qu'il faut pour gagner alors que Reims ils se démerdent pas mal avec quelques moyens, ils arrivent à figurer honorablement.La monnaie. T'as pas la monnaie, t'as rien.Je sais pas. Vous savez le champagne, il donnait pas grand-chose.Les dirigeants. Henri Germain, qui avait le champagne Germain, qui existe toujours.Non. Lui peut-ête avec moi, mais moi je ne l'ai jamais rencontré. Y a des grands chanteurs qui étaient pour moi... Les compagnons de la chanson, par exemple. Y a pas mieux. C'est le summum.Beaucoup de chansons me plaisaient bien. Bécaud, Tino Rossi. Je l'entends chaque fin d'année. «» ...Pas tellement. Mais bon, s'il y a un bon film, j'y vais. Avec la télé, là, c'est bon. Y a pas grand-chose au cinéma en ce moment.Et donc comme je vous disais, c'est grâce à ma femme. Quand on est bien à la maison, on est bien partout.Parce qu'on avait 17-18 ans. On a fait un match. Je la marquais de près, nos deux corps ne faisaient qu'un et c'est comme ça qu'on s'est connus. Grâce au sport.On y a été avec ma femme. Superbe. Accueillis d'une façon exceptionnelle. On a été à Varsovie je crois. J'ai plus personne, moi là-bas. Ça nous a plu. Heureusement, je parlais polonais. J'y ai joué une fois aussi. Je sais plus si c'est la Russie . Oh putain...C'était aussi une époque où ils aimaient Brigitte Bardot, Raymond Kopa et je ne sais pas qui. Ce sont les journalistes qui ont dit ça.Non. Je ne suis pas bon dans ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en bonne santé. Je n'aurais pas pu vous recevoir y a un ou deux ans. J'ai été soigné de manière exceptionnelle. Ça va mieux. Je sors beaucoup moins. Je vais moins à Reims . Des fois, les matchs ici, j'y vais pas. La santé, c'est le plus important. J'ai jamais eu d'argent, c'est ma femme qui m'a tout piqué.Le journal. Les infos.Pourquoi, faut que je la rende ? Je suis Chevalier et Officier. C'est pareil.